飛機救生衣變時尚單品？華信航空點石成金 小物開賣超夯
▲不要再覺得救生衣醜！華信航空開賣「救生衣手工時尚單品」，背後故事被網友讚爆有心。（圖／翻攝自 華信航空臉書）
記者汪睿琦/綜合報導
2022-12-27 15:46:06
飛機每天在天上不停的飛，總有一天還是會「壽終正寢」，但這些退役班機的命運就此結束了嗎？華信航空ERJ-190執飛14年後，在2022年光榮退役，機上600件全新救生衣也跟著要報廢，不過華信航空不願就此說再見，成立專案小組將救生衣製作成「時尚單品」，有鑰匙圈、束口包、零錢包等等，目前已經在官網開賣，價格最貴1800元，對比市面上航空用救生衣便宜許多，消息曝光不少想要收藏的網友狂讚「絕對支持」，更有人敲碗「退役餐車」趕緊賣出來，話題十足。
華信航空ERJ-190班機執飛14年，不僅讓機上許多空服員不捨，同時也承載眾多旅客的回憶。班機退役後機上600件全新救生衣也跟著無用武之處，對此華信航空顧客服務部特別成立專案小組，由機務維修同仁及空服員共同完成救生衣拆解及分類處理，歷經約7個多月做成一個又一個時尚單品，讓這些對空服員們來說意義非凡的救生衣能獲得第二生命，繼續陪伴旅客。 ▲華信航空ERJ-190執飛14年自2022年起光榮退役，機上600件全新救生衣也跟著要報廢，相當可惜。不過華信航空不願就此說再見，成立專案小組將救生衣製作成「時尚單品」，有鑰匙圈、束口包、零錢包等等。（圖／翻攝自華信航空臉書） 這些由救生衣做成的商品，有30 X 33 CM的束口包、23 X 12.5 CM三折收納包、21.5 X 8.5 CM扁長包等等，最高價格落在1800元（束口包），其餘大約都落在300~500左右。這些單品目前都在華信航空國內線ATR機上開賣，束口包和三折收納包則在1/3起才販售。事實上，根據「 ▲由機務維修同仁及空服員共同完成救生衣拆解及分類處理，歷經約7個多月做成一個又一個時尚單品，讓這些對空服員們來說意義非凡的救生衣能獲得第二生命，繼續陪伴旅客。（圖／翻攝自華信航空臉書） 比價比個夠BigGo!」比價指出，一般航空用救生衣市價大約落在300元到3000元不等，當然若價位越低，生命安全保障就有可能隨之打折；所以以老牌航空公司華信航空來講，研判不太可能使用太低價的救生衣，因此1800元價位算得上合理。
再加上華信航空小編強調，每一件救生衣的充氣鋼瓶，都由空服員們純手工一一拆除，加上救生衣因年分、批號不同，最終產品色澤、圖案都不盡相同，絕對獨特、值得珍藏。貼文一出立刻受到廣大網友關注，不少人感動留言「很棒的企劃，已購買支持」、「太有創意了」、「已下單！」，還有人敲碗「還有退役餐車可以收嗎哈哈哈」，可惜很快就被搶購一空，民眾想要只能持續關注消息了！