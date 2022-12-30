跨年夜狂歡吃啥？6大速食預訂攻略　「這家」外送沒停過

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24小時的麥當勞歡樂送超強，官方回覆「跨年期間維持正常營運，提供消費者便利的外送服務；惟少數餐廳因外送商圈為跨年活動管制區域，將視情況調整服務時間，敬請體諒。」《NOWnews今日新聞》記者到官網實測，於信義區週邊的地址設定12/31晚間22:30後，就會顯示「很抱歉，目前該餐廳無法提供外送服務」。為求順利吃到跨年餐點，大家現在就可以先預訂最保險；而跨完年後的信義區，目前實測約於1:00恢復預訂外送服務。
必勝客：預訂至12/31 23:00！部分餐點暫停販售、部分門市因交管提早結束外送服務
必勝客官網已公告，2022/12/31(六)～2023/1/1(日)調整菜單，暫停販售：輕鬆點大比薩、個人比薩、紙包筆管麵、紙包飯、焗烤總匯千層麵、紙包低碳餐、藍帶起司豬排、黃金雞柳條、起司胡椒餅、半熟起司塔、玉米濃湯、HOT海陸大/小拼盤、HOT歡聚拼盤、肉食派對拼盤、舊金山手工餅皮、海陸大亨比薩、海鮮比薩、黃金和風雞比薩、哈辣墨西哥比薩、雙層美式臘腸比薩。而記者實測官網可預訂至12/31 23:00；2023/1/1最早會是11:30起才能預訂；官方回覆「必勝客跨年期間仍提供外送服務，僅部分門市因交通管制將提早結束外送服務」
肯德基：外送服務早上10:00至晚上22:00
肯德基官方回覆「跨年外送服務時間無異動，將維持早上10:00至晚上22:00間提供」。
漢堡王：官網預購暫停服務
目前漢堡王「官方網站預購功能（外帶／外送），將於2022/12/28～2023/1/4暫停服務，進行系統更新，期間內當日官網訂餐不受影響」。消費者可能要跨年夜當日實際上網操作預購，才知能否訂餐成功。
達美樂：官網預訂至22:30！松信店、莊敬店則於16:00起暫停外送僅供外帶
記者實測達美樂官網目前能接受跨年夜預訂送餐至22:30；而系統已通知「松信店、莊敬店因跨年活動道路交通管制，12/31 16:00起暫停外送服務，歡迎至門市外帶」。
拿坡里：建議鎖定以門市電話預訂為主
拿坡里官網僅開放3天前預訂，且外送服務為限區服務。並寫明訂餐中心電話服務時間為9:00-21:00；訂購系統最晚可訂購外送時間為20:30、外帶為21:00，但系統會視各門市當日接單狀況而訂；若民眾於21:00前按下「開始訂餐」後出現門市已過服務時間的訊息，麻煩需直接去電門市詢問。記者致電客服中心，由於各門市人力與服務狀態不一，建議想預定餐點的民眾，直接撥打鄰近門市確認是否接單。