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列 50 萬區間帶為主力，Toyota Town Ace 正式發表

▲ 列 50 萬區間帶為主力，Toyota Town Ace 正式發表
▲ 列 50 萬區間帶為主力，Toyota Town Ace 正式發表

2GameSome - 有車賞

TOYOTA 總代理和泰汽車於 12 月 27 日舉辦 TOWN ACE 廂型車新車上市發表會。眾所期待的 TOWN ACE 廂型車，在 10 月下旬開放預訂後，在兩個月期間便累積超過 5,000 台訂單，堪稱近年市場上討論度最高的輕型商用車。

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2 人座 5 人座 雙車型設定 商場走跳少不了 旅行出遊也能罩

TOWN ACE廂型車擁有2人座、5人座兩種不同車型。2人座車型，將載貨空間最大化，除了可以放入36個51cm*34cm*35cm(長*寬*高)的紙箱，更可以輕鬆承載8台27吋公路腳踏車，超強空間超乎想像！載重量更可高達880公斤*2，讓頭家朋友用最少趟數載最多貨品，趟趟都能滿載而歸。

5人座車型則搭載5/5分離第二排座椅，並具備拉桿式快速收折設計，車室空間輕鬆變化，滿足載人載物多種用途，乘用商用都好用！除了擁有第二排乘坐便利性，載重量最高可達830公斤*3，保有超大載物空間與超強載重力，傲視同級。

除了絕佳車廂空間外，TOWN ACE廂型車搭載側滑門，超大開口設計，無論搬運貨物或乘員進出都能自在無負擔。此外，上掀式尾門採方正式設計，可極大化後廂開口，提供最便利的上下貨空間。

乘用車級後懸吊 搭配多項貼心設計 乘坐舒適不用再妥協

為了提升第二排乘客的乘坐舒適性，TOWN ACE廂型車後懸吊系統特別採用拖桿式彈簧懸吊，並藉由特殊調教之阻尼優化減震效果提升行車穩定性，除了能確保商用載貨力外，更同時兼具駕乘舒適性。

TOWN ACE廂型車雙前座皆提供前後滑移與可調傾角功能，並於A柱與前座車門配置扶手設計，讓消費者能夠輕鬆不費力的上下車。駕駛座艙中控台採連通式設計，創造舒適腿部空間，大幅提升長途駕駛舒適性，還能自由便利於兩側上下車。在5人座車型上，更搭載台灣專屬開發的吸頂式後座出風口，在炎炎夏日中，提供後座乘客更加涼爽的乘坐舒適性。

最高等級搭載TSS主動安全系統*4 安全配備傲視同級 平均油耗高達15 km/l

TOWN ACE廂型車全車系標配LED頭/尾燈，照明度更佳，提升於夜間或天氣惡劣行駛時之辨識度，保障行車安全，使用時數也較傳統鹵素燈更為持久。在內裝上，以大面積擋風玻璃設計，創造超大駕駛視野，強化駕駛安全性。在安全配備部分，全車系標配雙SRS氣囊*6，頂規更搭載原廠TSS主動式安全防護系統，超越同級主被動安全設定，全方位守護駕乘安全。

除了搭載豐富的主被動安全配備外，TOWN ACE廂型車的油耗表現也傲視同級，自排車型平均油耗可達15 km/l*5，手排車型平均油耗達14.1 km/l*7，讓消費者不僅省油錢更能賺大錢！

TOWN ACE廂型車具備彈性車室空間運用，無論在載貨能力、乘坐舒適性、安全配備與油耗表現等方面都超越市場期待，搭配汰舊換新價48.9萬元起的價格，即日起於和泰汽車全台所屬TOYOTA展示據點正式展售。消費者可親臨TOYOTA全台展示據點，實際體驗TOWN ACE廂型車的多元魅力。相關資訊亦可上TOYOTA 網站: http://www.toyota.com.tw查詢。

車型等級

TOWN ACE廂型車

2人座手排

5人座手排

5人座自排

5人座自排TSS

正式售價

53.9萬

55.5萬

58.5萬

61.9萬

汰舊換新價

48.9萬

50.5萬

53.5萬

56.9萬

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