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《花路阿朱媽》洪慧芳憶亡母　感嘆：以為有時間帶她出國

▲《花路阿朱媽》片中一幕洪慧芳跟兒子對話的場面，讓她回憶起無法帶母親好好出遊的遺憾。（圖／采昌提供）
▲《花路阿朱媽》片中一幕洪慧芳跟兒子對話的場面，讓她回憶起無法帶母親好好出遊的遺憾。（圖／采昌提供）

記者黃雅琪/綜合報導

風光入圍本屆金馬獎4項大獎，並代表新加坡角逐奧斯卡「最佳國際影片」的暖心力作《花路阿朱媽》，女主角洪慧芳目前正在台灣旅遊當中，更與家人們共遊清境農場等地。演出本片讓她想起已經過世的母親，這也讓她把自己在片中面對空巢期的孤獨，和自己回望亡母的遺憾心情，交錯演繹成這個精彩角色。

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▲洪慧芳（左）、姜亨錫在《花路阿朱媽》片中有許多互動。（圖／采昌提供）
▲洪慧芳（左）、姜亨錫在《花路阿朱媽》片中有許多互動。（圖／采昌提供）
值得一提的是，《花路阿朱媽》女主角洪慧芳，透露她為了符合片中的大媽形象，特別為戲增胖，讓她在拍片過程中，總是笑臉盈盈地形容：「減肥最痛苦，增肥最開心了！」她透露全片最揪心的一幕，莫過是在旅行中跟兒子通電話的橋段。她在那個場面動人詮釋「阿朱媽」個性的豐富層次：角色看似大而化之，內心卻相當柔軟，能用包容接納孩子，但落寞也不小心呼之欲出。

▲洪慧芳（左）與韓國資深男星鄭東煥合作演出《花路阿朱媽》。（圖／采昌提供）
▲洪慧芳（左）與韓國資深男星鄭東煥合作演出《花路阿朱媽》。（圖／采昌提供）
當問及她跟角色是否有相似之處時，洪慧芳用這場母子戲剖析，她把角色面對空巢期的孤獨，和自己回望亡母的遺憾心情，交錯演繹成這個角色：「拍完電影的這陣子，我一直想起媽媽去世的時候。因為我比較獨立，能一個人旅行；媽媽則不是，她等著孩子帶她出國玩。以前我常帶媽媽來台灣呢！」

她也帶有一絲落寞地表示：「我想她應該是很寂寞的，由於後期我太忙，一直覺得還有時間下次再帶媽媽出國，但等著等著媽媽就因為併發症過世了。我一直感到那種遺憾。」導演何書銘則補充：「慧芳姐將她人生的經歷，演技經驗的累積，全部投入在角色當中。」這也可說是洪慧芳將曾演過的數百個角色集大成，而成就出本片最精彩的「阿朱媽」角色。

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