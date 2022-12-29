特企／準備餐點好麻煩？用「這包」零廚藝也能輕鬆料理！

特企／漢皇集團全新品牌識別發表會　美好展望2023

▲「穩健信賴、與時俱進、永續共好」是漢皇全新梳理的品牌核心價值，團隊的每一位夥伴，都將在築家的過程中落實。（圖／品牌提供）
▲「穩健信賴、與時俱進、永續共好」是漢皇全新梳理的品牌核心價值，團隊的每一位夥伴，都將在築家的過程中落實。（圖／品牌提供）

本報訊

長期深耕於永和與中和的漢皇集團，多年來秉持承諾為本，如實築家的精神，打造一棟棟舒適安心的住宅，近年來更著力於都更與危老重建，於大台北地區展開新建案，以細膩精確的態度塑造城市美學與理想生活的實踐，持續傳遞土地與家的溫度。在「漢皇集團 2023 美好展望—全新品牌識別發表會」上，揭開了集團未來的展望，以及全新的品牌識別設計。建築公司經營品牌的初衷，是為了讓每一棟建築作品，都可以維持一致的品質與風格，讓客戶能安心成家，漢皇集團秉持「在看不見的地方更用心」的理念，實現從住宅硬體到生活風格的質感呈現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
漢皇集團董事長孫正乾在發表會上娓娓道來漢皇品牌發展的心路歷程，故事從2007的銀河水都 開始。銀河水都是漢皇的前身，是孫正乾一磚一瓦的投入的作品，他帶著團隊走到建築底下，看基礎、地樑，讓大家見證「基礎這麼勇！」。在時機最壞的時候成功推案子，孫正乾長感到滿足卻不停滯漢皇集團副總經理蔡孟言也透過發表會分享了品牌重塑的過程，預計於2023年啟用的全新識別系統，在logo的設計上也具有極大的意義，由「HAN、 HUANG」兩字的開頭「H」交疊，呼應漢皇本業根基的鋼骨元素結合建築外觀的透視感特性，仿若一座山的意象更給人一目瞭然的穩重，象徵漢皇與所有客戶的關係都堅定不移。

「穩健信賴、與時俱進、永續共好」是漢皇全新梳理的品牌核心價值，團隊的每一位夥伴，都將在築家的過程中落實：建築的安心有感、客戶的服務貼心有感、住戶的生活品質有感。以此說明漢皇集團未來建造有感建築的決心。

發表會上也公開2023年漢皇集團的個案量能，大台北地區預計將有122億的總銷業績。除了甫公開銷售的漢皇里寓、漢皇開雲外，永和區的永安市場捷運站、永和路也都將有新作品推出。更重要的是，在2023年，漢皇集團將首度踏入北市一級戰區，台北市中正區的武昌街與文山區的木柵路，都會有漢皇作品重磅推出。除此之外，現場也分享了與新北市政府攜手的永和大陳公辦都更案，單元六將在農曆年後進行選屋，為此案進度的一大躍進。

近年來，漢皇積極投入大台北地區的都市更新和危老建築重建計畫。比起一般單純的素地買賣，都更和危老案需要注入更多精力和時間，和不同的利害關係人進行溝通協調。這並不是一般建商願意投入的心力。漢皇集團董事長孫正乾表示：「大台北地區粗估有大概70％左右的住宅屋齡超過30年，而台灣既位於地震帶，加上921地震前的房屋耐震法規也不如現今成熟，使得許多老房的結構可能都不是那麼完善。都市更新極需團隊的專業度與塑造土地價值的能力，比起尋常建案，歷經更為複雜的溝通，有感於台灣天災頻繁，在地震發生時，極有可能讓人們的生命財產陷於危機，而屋主本身不具備改建老房屋的資源，漢皇期望為人們打造更安全的住所，因此儘管勞心又勞力，漢皇仍不畏艱辛地持續投入這個領域，也時刻謹記與地主合作，看著房子拆除的過程要背負的社會責任。」

對漢皇而言，幫屋主重建家是重要的、偉大的事，曹董事長說道：「漢皇要回饋社會，對於建設公司來說，參與都更案就是實踐企業社會責任的最好方式。」提及回饋社會，漢皇集團近年來也積極參與各項公益活動， 秉持著雙和起家，取之於雙和、用之於雙和的精神， 2022年底開始與中、永和地區的餐飲業者合作待用餐服務，希望從最基本的生存溫飽，關懷這片家鄉土地上的所有住民，。明年三月份漢皇集團也將發起愛心捐血活動，希望能夠號召更多的善心人士共襄盛舉，共築人與人的溫暖聯繫。漢皇集團副董事長孫鼎翔始終相信「在幫助別人之前，先把身邊人照顧好」，穩定前行，就可以達到「漢皇到哪 愛心就到哪」的目標，拋磚引玉，讓溫度厚實於每個人心中。

2022豪宅獲利王出爐！「冠軍」暴賺1.36億　專家曝3關鍵

華友聯、台灣三井強強聯手　LaLaport旁打造超高住宅大樓

姆巴佩頂級豪宅多貴？他換算「在台灣輸萬華」：還是實坪

姆巴佩1.1億「巴黎頂級豪宅」開箱！窗外就是艾菲爾鐵塔

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀