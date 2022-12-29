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同位素治療晚期攝護腺癌　台跟上美FDA腳步引進正子製藥設備

同位素治療晚期攝護腺癌　台跟上美FDA腳步引進正子製藥設備
同位素治療晚期攝護腺癌　台跟上美FDA腳步引進正子製藥設備

健康醫療網

【健康醫療網／記者黃心瑩報導】攝護腺癌每年新增七千多名患者，由於癌細胞主要養分來源為男性荷爾蒙，因此治療仍以荷爾蒙療法為主，然而卻仍有三成左右患者會復發，且對荷爾蒙療法產生抗藥性，僅能選擇化療，化療卻不是人人都能承受。

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六旬的黃先生罹患攝護腺癌且治療多年，近期卻發現癌細胞轉移至全身，原本的主治醫師坦白告訴他，現在只能可以考慮標靶同位素治療「鎦-177-PSMA」，不過當時治療的醫院沒有相關設備，不甘願放棄的他與家人討論後，遂轉往和信醫院接受治療，經過兩次鎦-177-PSMA同位素治療，病況竟有好轉，食慾也恢復，雖然療程尚未結束，家人已感到相當振奮。

美FDA今年3月通過標靶同位素治療晚期攝護腺癌　台兩醫院跟上

晚期攝護腺癌患者，平均僅剩2至4個月餘命，在過去，全身轉移或對化療、荷爾蒙治療無效，並無更積極的治療對策，而2022年3月美國FDA通過攝護腺癌的正子診斷新藥Ga-68 PSMA與標靶同位素治療新藥鎦-177-PSMA，是近年來核子醫學診療合一的新進展，為轉移與化療、荷爾蒙治療無效的攝護腺癌帶來新希望，而台灣的和信醫院與中山醫學大學附設醫院，也於同年8月引進正子製藥設備，並建置完善的同位素治療病房，成為國際上屬於為數不多的前段班。

Ga-68確認轉移病灶　鎦-177精準治療成效佳

中山附醫核子醫學科主任翁瑞鴻說明，傳統放射治療是從外部局部照射病灶，而核子醫療則是將具有放射線的同位素打入體內，與腫瘤表面特異標記或抗體分子結合，具有診斷與治療的雙重角色。

和信醫院核子醫學科主任黃玉儀補充，以攝護腺癌為例，Ga-68這種元素會找到癌細胞與其結合，再以鎦-177精準治療，後續再以PSMA正子掃描分析腫瘤消失程度，以預估療程整體效果，「可以將這個概念想像成顯影劑，打下去後癌細胞在正子造影下閃閃發亮，無一疏漏。」且鎦-177相對於傳統化療或放射線治療，治療過程及副作用較為輕鬆，能延緩復發或轉移速度、延長整體存活期，治療成效更好。

在醫院內正子製藥　突破同位素藥物半衰期問題

輻射物質都有半衰期，而用於治療的核醫藥物半衰期更短，雖對環境與患者甚至家屬無法造成危害，但用藥就必須分秒必爭，以達到最佳療效。黃玉儀主任表示，Ge/Ga-68孳生器等於把藥廠搬進醫院，可當場製造Ga-68-PSMA正子掃描藥物，進行PSMA正子掃描，突破傳統依靠迴旋加速器製造放射性同位素藥物的天花板，可以造福更多病人。

翁啟瑞主任指出，同位素治療病房已通過原能會輻防與作業設施法規的要求，亦已啟用，起初以收治甲狀腺患者為主，現也可收治攝護腺癌。黃玉儀主任及其團隊也於各大研討會中分享正子製藥與核醫標靶藥物診療的心得，共同整合核醫界的努力，期望未來能找出其他可治療的癌症，減少癌症對生命的威脅。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56329

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