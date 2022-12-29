中市警局長屆退前展成果　表揚破案有功員警

台中市警察局局長蔡蒼柏將於明(112)年1月16日屆齡退休，功成身退，特別在本(12)月任期最後一次的局務會報，擴大且公開表揚破案有功人員，並頒發慰勉金及關公像，慰勉員警破案之辛勞，共計頒發重大毒品5件、檢肅治平目標案3件、查緝槍枝案1件、詐欺集團及線上車手19件及重大搶奪案1件等，肯定同仁對本市治安的奉獻。
記者鄧力軍/台中報導
臺中市警察局於今(111)年至今，偵破數起重大案件，其中刑事警察大隊偵查第七隊偵破劉男毒品案，涉嫌產製安非他命，查扣第二級毒品安非它命2包合計毛重1130.2公克、製毒工具一批等不法證物；經內政部警政署認定為第二級毒品安非他命製毒工廠，警方向上溯源，及時阻斷大量毒品流入市場，首功人員偵查佐陳柏儒除獲頒慰勉金外，另獲頒關公像1尊；另第一分局於今(111)年12月6日在本市西區三民路1段，查獲犯嫌何男等6人涉重大搶奪案，員警於6小時內迅速查緝犯嫌歸案，穩定治安。
局長蔡蒼柏表示：新的一年也會持續守護市民，臺中市政府警察局將「有案必破，而且速破」當作信念，面對今年發生的各項重大案件，不管協助是南投逮捕槍擊命案兇嫌、一週偵破潭子命案、偵破神岡桶屍案等等重大矚目案件，團隊合作全力追緝，結合科技偵查鑑識手段，全數破案，用行動展現臺中市政府警察局對犯罪絕不放過的決心。蔡蒼柏表示，治安工作沒有假期，不會因為個人要退休就懈怠，相反更把握每一個能夠服務、貢獻的時間守護臺中。