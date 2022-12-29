居家洗腎醫療新趨勢！　賦予透析患者生活自主權

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透析數位遠端照護 居家醫療新趨勢台灣腎臟醫學會理事長吳麥斯表示，疫情時代，居家上課、上班，甚至連視訊看診也逐漸普及，居家醫療勢必成為接下來的發展趨勢，台灣透析人口密度高居全球之冠，加上高齡社會的到來，使用透析人數將突破10萬大關，將是醫師與腎臟病患不得不審慎應對的課題。透析運用數位遠端照護新技術，將洗腎從醫療機構回到家中，疫情也加速了居家治療的趨勢和改變。
「腹膜透析」自主性高 清潔、衛生降腹膜炎風險在過去，腎臟病友們大多擔憂腹膜透析居家照護自行操作不易而怯步，雙和醫院腎臟內科主任吳美儀表示，如今是從個人到整體社區的整合醫療團隊來進行全方位照護服務，透過醫師、護理師、藥師、營養師及社工師的協助，除降低病友自行操作腹膜透析的疑慮外，也提升整體照護品質；而腹膜透析除有生活自主權的優點外，相較於血液透析來說，能延長保留殘餘腎功能的時間，這對等待換腎的病友相當關鍵，從臨床實務來看，有殘餘腎功能對換腎後的病人可有較好的術後表現，至於擔心發生腹膜炎的狀況，其實只要注意清潔與衛生，就能大幅降低發生機率。
醫療模式改變 視訊診療降染疫風險雙和醫院院長程毅君指出，這三年新冠疫情衝擊，是醫療服務模式改變的契機，以需定期回診的腎臟病友謝小姐來說，透過醫院提供視訊診療服務，不僅消弭染疫風險，也節省往返醫院的交通時間，讓喜歡登山的她能夠多安排運動行程，也突顯採用腹膜透析能擁有較多生活自主權的優點，她也進一步提到，洗腎並非「失去原來的生活品質」或「人生沒希望」那樣，她選擇自主性較高的腹膜透析，如今隨著醫療科技進步與居家醫療照護趨勢興起，也讓他感受人生充滿轉機。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56292
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