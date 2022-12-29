新冠+流感+RSV「三重流行」恐翻轉疫情？次世代奈米口罩雙重防護可擋99%

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新冠流感RSV「三重流行」釀完美風暴！ 口罩新科技雙重防護當關
各國防疫規範雖然逐漸開放，但是新冠病毒仍持續不斷變異，歐美各國的流感疫情也攀升至十多年來的新高峰，加上呼吸道融合病毒（RSV）的蠢蠢欲動，三大傳染病正在蘊釀一場新的「完美風暴」，被稱為不可忽視的「三重流行」（Triple Epidemic） 。
在台灣，近期也發現流感病例激增，加上Omicron變種病毒株如BQ.1、XBB已從境外潛入伺機而動，疫情隱隱有翻轉再起的態勢。無論是醫療從業人員或高風險族群，都適合配戴能夠有效對抗新冠病毒、流感和呼吸道融合病毒的「次世代口罩」，幫助個人與社區降低傳染風險。
另一方面，疫情帶動製造口罩的醫材科技不斷創新，現今有雙重防護的矽膠立體口罩，其外層為銀離子能抑制病菌、過濾有毒懸浮微粒；內側則有75奈米過濾防護力，能淨化吸入口罩內的空氣。達到「主動滅冠」及「被動阻冠」兩大功效，同時隔絕空氣中的有害物質。
不只疫苗要打次世代！ 奈米口罩防護力可達N99等級
「新冠疫情不斷變異，不只疫苗要升級，口罩及濾片也需要導入更高科技的材質以提升保護力！」
根據美國CDC傳染病防治簡報，口罩是阻絕病毒飛沫傳染的有效工具，透過多層數、加強貼合度與過濾能力，能阻擋體積更微小的病毒，達到最佳防護性 。結合奈米銀濾片的新世代奈米矽膠口罩，能將過濾防護提升到最高等級。美國NELSON實驗室檢測顯示，奈米銀濾片效率VFE高達99%相當於N99保護層級，強效過濾新冠病毒、H1N1（流感病毒）、SARS等病菌。
除此之外，新世代奈米矽膠口罩通過美國佛羅里達大學醫學院生物安全三級實驗室認證 ，透過30奈米粒徑的銀離子以島狀結構分布，15分鐘就能消滅新冠病毒，結合專利濾片將病菌吸附於不織布表面，並抑制病菌生長，更能阻絕PM2.5等懸浮微粒與廢氣污染，給予配戴者潔淨安全的呼吸空氣。
密合度決定口罩保護力！ 親膚材質「黑科技」維持168抗菌
口罩設計是否服貼臉型，不只影響配戴的舒適度，更決定阻絕病毒的防護力。傳統醫療口罩即便強化密合，對於在工作時需要體能活動的醫護人員與外勤勞動人員來說，傳統口罩容易導致呼吸困難，激烈活動與運動時更經常感覺呼吸不到空氣。
為解決工作中配戴口罩的困難，新世代奈米矽膠口罩使用醫療級親膚矽膠，結合77mm大氣閥呼吸孔道設計，一改過去配戴時不透氣、容易溼黏悶熱，長時間配戴有異味等困擾。同時，針對人體臉部曲線的緩衝設計，杜絕縫隙並產生減少壓痕，更加適合需要長時間配戴口罩的醫護人員與上班通勤族群。
此外，台灣氣候潮溼，一年四季都有豐沛雨水，高溼度更是病菌孳生的有利溫床，而新世代奈米矽膠口罩在溼度環境下能有效釋放銀離子，展現良好表面活性與多孔性，抑制大腸桿菌及金黃色葡萄球菌的傳染風險，透過高科技的奈米濾片更換，可維持168小時的長效抗菌 。
後疫情時代當心免疫負債！ 應視個人化風險配戴口罩
走入後疫情時代，人類過去數年累積的「免疫負債」隱約將要爆發。流感及呼吸道融合病毒的感染人數也出現一波新高峰。在非醫療手段中，配戴醫療口罩是確保社區健康、降低傳染風險的關鍵方法，單以新冠病毒而言，適當配戴口罩可降低19%傳染風險 ，部份研究還指出醫護人員配戴醫用口罩，保護效果可高達70% 。
科學家估計，新冠病毒將持續存在於人類社會中，甚至在人類與動物社群之間不斷循環往復，累積更多的突變位點以增加傳染力。面臨病菌變種的未知風險，無論是上班族、通勤族、醫護人員或慢性病高風險族群，都必須適時配戴醫療口罩阻絕病菌傳染，保護家庭與社區成員的健康。
進入百年大疫過後的世界，傳染病學家提醒，口罩作為公衛手段，面臨持續有變異株及「三重流行」的潛在危機，配戴口罩必須納入更多「個人化考量」，包括個人風險與環境風險因子 。視不同風險程度及需求，配合適當的口罩類型與材質，如導入奈米銀離子的矽膠口罩，將提供有高防護需求的族群更強大的防護助益。
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