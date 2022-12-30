特企／漢皇集團全新品牌識別發表會　美好展望2023

特企／三民論壇用新媒體發聲　培育學生實戰力

▲新北市創新教育加速器計畫鼓勵三民高中同學用新媒體發聲。（圖／品牌提供）
▲新北市創新教育加速器計畫鼓勵三民高中同學用新媒體發聲。（圖／品牌提供）

本報訊

新北市立三民高中打造新媒體特色學校，申請新北創新教育加速器計畫補助三年成果亮眼，從新媒體延伸至「新媒體、新創藝、新科技、新教育、新創業」五新領域，突破校內課程框架，攜手青年共創發展協會集合各界資源，舉辦「2022新世代青年城市論壇」培養學生成為全才領袖，集結新北7所學校，打造12座主題館，吸引近200位學生領袖參與！

我是廣告 請繼續往下閱讀
論壇邀請百萬鼓手羅小白、金鐘獎演員程予希、全方位藝人宇宙林思宇、YouTuber天才比爾、為美學藝術創辦人張為雲、上行娛樂CEO陳威全等業師輪番上陣，透過「打造未來新視界」，讓同學提案倡議從校園學習、社團公民、生活環境的角度來探討如何發展智慧新北市。透過趨勢講座及工作坊，帶領學生了解未來可能的科技媒體發展並分析未來數位對環境和學習的威脅情勢，讓新北青年預備好，面對未來十年的挑戰！

宇宙林思宇分享，追逐夢想的過程不會一帆風順，為了實現夢想要進行很多的嘗試，包含做Youtuber、拍短影音、甚至各類的節目主持，自己常常思考「還能夠做什麼？」也因此慢慢地發展成全方位藝人。每一個機會包含主持、實境秀的「經驗」都會成為自己的一部分。每一次的跨界都是很好的機會，幫助自己打破原本的想法，找到新的出路！而演員程予希不只是今年的金鐘得主，更是在今年跨界舉辦個人畫展，她談到不設限，鼓勵學生雖然一定會遇到挑戰、許多事可能跟原本想得都不一樣，但當夢想實現的那一刻，會發現這一切都是值得的！上行娛樂 CEO陳威全則鼓勵同學，在這充滿不確定性的時代，每個人都會有自己想做的事，身邊的人未必會認同，但只要不是傷天害理的事，大膽的追逐自己的夢想吧！

2天論壇獲師生好評，黃爰蓁同學：「聽過最有幫助跟效率的報告，吸收很多知識，時間安排的很好 要不是之前不知道我早就參加了！」，謝宏達同學：「我覺得有很多成功的過程，包括失敗經驗重新開始的過程，還有該如何讓大家看見我們的提案以及如何抓住大家的目光。」朱浩宇同學表示，今年參與城市論壇對我來說很特別，除了是參與論壇的學生也是主題館的廠商。很開心能在自己學校參與大型論壇的主題館，這對我來說是相當大的肯定。從論壇的預備到當天與同學們分享，讓我學習到很多！也很開心能透過在論壇主題館的活動讓同學近距離接觸甲蟲，並且探索關於未來大學相關科系的出路，希望透過論壇與主題館的體驗也能幫助同學和我一樣朝著自己的興趣目標前進，邁向更好的未來！

三民高中校長彭盛佐到場鼓勵學生透過參與論壇不僅做新媒體，更要有跨領域能力與視野，且不是一次參加活動而要持續的學習、大量閱讀、累積不同經歷，培養未來競爭力，帶給社會更多的影響力！校長更感謝教育局提供多元教學資源，也謝謝青年共創發展協會激發學生創意，並幫助學生勇敢發聲！青年共創發展協會蔡岡廷理事表示，論壇短短兩天同學們做出的提案都很有想法，鼓勵大家成為青年行動家，讓協會幫助每個同學繼續執行計畫，運用五新跨領域能力將創意落實，不要小看自己是高中生，把握資源發展無限可能。

30年師嘆台灣學生「寫作能力大崩壞」！眾教師爆共鳴

Ferrari SF90 Stradale大改款會是啥模樣? 學生透過數位改造的方式描繪出心中的旗艦超跑

大學「1+3年」完成服役　教育部：與大學、學生研商配套

特企／上百位學生集結！新北青年城市論壇培育未來新領袖

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀