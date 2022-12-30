特企／三民論壇用新媒體發聲　培育學生實戰力

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宇宙林思宇分享，追逐夢想的過程不會一帆風順，為了實現夢想要進行很多的嘗試，包含做Youtuber、拍短影音、甚至各類的節目主持，自己常常思考「還能夠做什麼？」也因此慢慢地發展成全方位藝人。每一個機會包含主持、實境秀的「經驗」都會成為自己的一部分。每一次的跨界都是很好的機會，幫助自己打破原本的想法，找到新的出路！而演員程予希不只是今年的金鐘得主，更是在今年跨界舉辦個人畫展，她談到不設限，鼓勵學生雖然一定會遇到挑戰、許多事可能跟原本想得都不一樣，但當夢想實現的那一刻，會發現這一切都是值得的！上行娛樂 CEO陳威全則鼓勵同學，在這充滿不確定性的時代，每個人都會有自己想做的事，身邊的人未必會認同，但只要不是傷天害理的事，大膽的追逐自己的夢想吧！
2天論壇獲師生好評，黃爰蓁同學：「聽過最有幫助跟效率的報告，吸收很多知識，時間安排的很好 要不是之前不知道我早就參加了！」，謝宏達同學：「我覺得有很多成功的過程，包括失敗經驗重新開始的過程，還有該如何讓大家看見我們的提案以及如何抓住大家的目光。」朱浩宇同學表示，今年參與城市論壇對我來說很特別，除了是參與論壇的學生也是主題館的廠商。很開心能在自己學校參與大型論壇的主題館，這對我來說是相當大的肯定。從論壇的預備到當天與同學們分享，讓我學習到很多！也很開心能透過在論壇主題館的活動讓同學近距離接觸甲蟲，並且探索關於未來大學相關科系的出路，希望透過論壇與主題館的體驗也能幫助同學和我一樣朝著自己的興趣目標前進，邁向更好的未來！
三民高中校長彭盛佐到場鼓勵學生透過參與論壇不僅做新媒體，更要有跨領域能力與視野，且不是一次參加活動而要持續的學習、大量閱讀、累積不同經歷，培養未來競爭力，帶給社會更多的影響力！校長更感謝教育局提供多元教學資源，也謝謝青年共創發展協會激發學生創意，並幫助學生勇敢發聲！青年共創發展協會蔡岡廷理事表示，論壇短短兩天同學們做出的提案都很有想法，鼓勵大家成為青年行動家，讓協會幫助每個同學繼續執行計畫，運用五新跨領域能力將創意落實，不要小看自己是高中生，把握資源發展無限可能。