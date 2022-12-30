特企／台灣櫻花設計競賽　構思創造美好生活儀式

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經過疫情時代，消費者生活逐漸回到正軌，人們在家時間日益增加，進而更重視居家生活品質。對於居家生活品質提升，台灣櫻花全力推廣「創造美好生活儀式」品牌主張，透過增添生活中的儀式感，從平凡的日常中，淬鍊出不平凡的品味與價值，刻畫當下的美好生活。
SAKURA AWARDS設計大賽舉辦至今已來到第十屆，在學生中具備高度的討論與知名度，今年學生們投稿作品非常踴躍，質與量的提升都讓評審老師十分驚艷，並在大力讚許中決選出最優秀的得獎作品。本屆比賽於空間設計依據主題創意、空間實用、美感表現以及作品完整度作為評分標準，工業設計則以設計美感、產品創新度、科技應用以及人因應用來評分；空間設計組前三名分別為金獎《Smart Cube新廚居漫遊策略—彈性模組化面向城市的多樣性》、銀獎《沉浸。日常節奏》、銅獎《雙生》；工業設計組前三名分別為金獎《Saturn》、銀獎《OTIOSUM 智能升降洗烘碗機》、銅獎《Air l'aise香氛抽油煙機》。得獎的同學不只能獲得豐厚的獎學金，櫻花亦提供暑期有薪實習機會，藉此讓學生早日汲取工作經驗，畢業後即可與社會接軌。
櫻花連續多年獲得理想品牌及台灣精品獎肯定
台灣櫻花陪伴台灣消費者超過四十五年，產品家庭滲透率更高達73%，使用櫻花產品或服務的家庭總數超過600萬戶，不只連續36年獲得理想品牌，穩坐熱水器、除油煙機、瓦斯爐三冠王的頭銜，心佔率更突破五成，拉大與第二名3~4倍以上的差距！櫻花產品優良的品質、設計以及形象，更連續20年奪得台灣精品獎！作為台灣廚具領導品牌，櫻花長久以來重視消費者的需求，從消費者的角度出發，才能持續獲得消費者的肯定。
承諾永恆售後服務 提供美好生活的最強保固
台灣櫻花除了致力於製造優質產品之外，也希望能讓消費者擁有美好的使用過程，因此於今年推出SAKURA i Care，讓消費者購買產品時，同時擁有永久免費的專業服務，堅持守護消費者的美好使用體驗。
五大永久免費服務包含熱水器送安檢，確保熱水器使用安全無虞、順暢運作讓供水熱力不減；除油煙機油網免費送到家，吸力永保強勁；廚房健檢細膩專業，持續創造安心美味；淨水器水質健檢一把抓，永保高標準飲水品質；加上家居空間健檢更新規劃，創造全方位的專業守護。若產品使用上有疑問，也能透過全年無休的客服電話諮詢，不怕找不到人，創造消費者日常使用的安心保證。
台灣櫻花不只是廚具界的領導品牌，更希望為了能創造美好的居家生活而努力開拓，擁有的優異研發力與設計力深信將為學生築起舞台，促進台灣廚電產業創新多元，蓬勃發展，擔負起身為社會企業之使命。