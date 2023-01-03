《模仿犯》夏騰宏帥臉毀容 柯佳嬿嚇壞：形象完全不同
Netflix懸疑影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，夏騰宏在劇中與柯佳嬿飾演姐弟，並在電視台擔任一名靦腆內向攝影記者，造型上右臉覆蓋著大面積傷疤近乎毀容，一時認不出來，連柯佳嬿也驚嘆：「我一直以為夏騰宏是那種會想要帥帥的演員，結果他不是。在看到他的造型時非常意外，跟以前看到他的形象完全不同。」對於全劇戴特殊化妝演出，夏騰宏也笑説：「我不覺得這是扮醜，我覺得這就是這個角色的特色，很像我戴了個面具躲在角色裡面，我就很喜歡。」
記者羅凌筠/綜合報導
影集《模仿犯》以刑偵、懸疑推理深入淺出案件，錯綜複雜的燒腦劇情讓劇組團隊光是籌備就耗時超過2年，製作人曾瀚賢表示此次雙導演的組合對於拍攝幫助良多，雙導演制的合作分工讓張榮吉導演在視覺、美學的經驗與張亨如導演在角色、劇本的琢磨都有很好的發揮。
柯佳嬿此次也在開拍前做足角色功課，飾演主攻犯罪心理協助分析凶手的臨床心理師，她也透過花絮分享與2位導演合作感覺：「我覺得跟2位導演工作既像老師又像夥伴，他們很喜歡演員提出想法，在現場我們很常一起討論這場戲或是角色的情緒轉折，你都能真的好好的去講出你的想法，給我們演員很大的空間表演。」
曾以張榮吉執導的《下半場》榮獲金馬最佳新人的范少勳此次在《模仿犯》2度與張榮吉合作，飾演一名風靡少女的夜店DJ，范少勳也透露當初接下角色很大的原因也是因為張榮吉導演：「我覺得我對阿吉（張榮吉）導演有一種依賴感，或者是安全感，他來跟我討論劇本問我願不願意演的時候，我就說不管怎麼樣只要是你，我就一定會接。」
對於兩人時隔3年再次合作，范少勳表示一開始也會擔心導演會覺得：「天啊！事隔多年沒進步。」但在這一次合作很快就對上頻率，找到工作節奏，反而讓他更放得開：「這次跟阿吉（張榮吉）導演很像是一種朋友，以前比較像是他是導演，導演說好我就這樣做，但是這一次比較像是我們來討論看看有什麼樣的方式可以有更大的張力，有種我們一起成長、一起創作的感覺。」