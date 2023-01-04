愛上泡湯！朱軒洋女友日本「愛相隨」13天狂砸15萬血拼
演出電影《黑的教育》榮獲第59屆金馬獎「最佳男配角」的新生代男演員朱軒洋，今（4）日出席瑞士名錶新品發表會，他開心分享前陣子第一次自助旅行日本的經驗，並坦言這一趟充電之旅感觸很多：「雖然我去的是放假，但放假時時間也是要拿捏的，不然有時候事情就會錯過了！」朱軒洋也透露在近期2個月內會展開《黑的教育》宣傳活動。
記者黃雅琪/台北報導
朱軒洋今日出席品牌活動，梳起油頭展現俊俏臉蛋，身穿淺灰色全套合身西裝，187公分的模特兒身材展露無遺。首次自由行選擇跨年期間到日本遊玩，女友「愛相隨」一連13天羨煞旁人，愛上泡溫泉的朱軒洋在日本東京、京都都有不同的體驗，但他最愛的卻是全裸泡「公共澡堂」：「覺得最酷的是有『電療』的，那時候我嚇到，一泡下去才發現通電。」朱軒洋像個大男孩一樣有話直說：「我平時很節儉不太買東西，因為品牌會贈送。」但這回出國忍不住手滑買了滑雪衣、毛帽、大衣等物，全部花費高達15萬元。被問到過節會送女友禮物嗎？他說平時會買三餐給對方，但過節沒有在送禮自認「滿糟糕！」
電影《黑的教育》導演柯震東，近來頻頻在Instagram限時動態上散發「負面能量」，還一度表示「我對我的未來感到憂慮」、「決定好好休息一陣子，畢竟還找不到勇氣面對。」引發外界關注，而身為好朋友的朱軒洋表示，最近沒有與他聯繫：「過一陣子就會看到他，因為我們要開始宣傳，我會再去關心他、我會保護他。」