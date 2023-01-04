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名家論壇》黃至堯／勇氣領導力，新創企業成功的關鍵

▲一個企業能否能成為獨角獸絕不光是老闆一個人有勇氣，而是團隊中人人都須要有面對失敗的勇氣。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲一個企業能否能成為獨角獸絕不光是老闆一個人有勇氣，而是團隊中人人都須要有面對失敗的勇氣。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

文／黃至堯

這陣子我花了很多精力在研究勇氣領導力，勇氣在這裡指的是面對失敗的勇氣。關於勇氣領導力最好的案例就是伊隆馬斯克（Elon Musk），無論特斯拉或是 Space X，馬斯克在創業之初都有著非常高的失敗率，Space X 在多次試飛失敗之後更是接近破產。 馬斯克在訪問中曾說過， 如果一件事情非常重要，就應該試試，即便失敗，不過就是沒房子住! 多數人在財富自由後很難會有這樣的勇氣。

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▲疫情期間，黃至堯博士經常與企業CEO線上分享領導思維。(圖/影響力教育基金會職涯規畫講座)
▲疫情期間，黃至堯博士經常與企業CEO線上分享領導思維。(圖/影響力教育基金會職涯規畫講座)
瞬息萬變的時代，一個企業如不能真正的或是誠實的面對失敗，我認為該企業很難會有真正意義的創新跟成功。職場中我們經常看到沒有人願意為錯誤負責，或者說， 不是不願意負責而是沒有勇氣說出真相。約翰馬侃（John McCain）畢業於維吉尼亞州海軍軍官學校。擔任海軍飛行員，在越戰被俘長達五年半。他在《將門虎子》一書中強調 : 「唯有當你熱愛並堅信某些價值，自然變得勇敢。每個人都有自己的恐懼，別讓恐懼征服你，你的勇敢一定會被認同你的人珍惜!」

勇氣的反面是恐懼，馬克吐溫（Mark Twain）曾說 : 「勇氣不是無所畏懼而是抵抗、駕馭恐懼。」勇氣的英文字首在拉丁文就是心，心中有堅定的心念與價值才能釋放能量。哈佛商學院柯特教授（John Kotter）表示打從心底認同，認同度越高，力量就越強，包括願景、價值觀…等。

一個企業能否能成為獨角獸絕不光是老闆一個人有勇氣，而是團隊中人人都須要有面對失敗的勇氣。一粒老鼠屎能壞一鍋粥， 我過往合作的企業中有很多從小一步步成為獨角獸，回顧過往這些成功案例的共通點，無一不是核心團隊擁有面對失敗及克服困難的勇氣。

還記得當年星巴克創辦人霍華舒茲（Howard Schultz）想讓星巴克走向國際，公司所有的高管一致反對… 時任南加大教授也是領導力學苑創辦人，班尼斯（Warren Bennis）告訴他: follow your heart. 當時如果不是舒茲有勇氣力排眾議，我們不一定聽過星巴克咖啡。

企業創辦人在關鍵決策時刻，一定要問問自己對於企業存在的價值以及為何存在？創業的初心為何？我們從哪裡來？要往哪裡去？在我擔任 CEO coach 的過程中發現，企業的核心價值觀的梳理非常重要。耶魯大學管理學院副院長傑佛瑞（Jeffrey Sonnenfeld）強調，勇敢的領導者們一定有“理念”在背後支撐，因為堅信理念與價值會讓自己更強大。
 

●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。

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