名家論壇》黃至堯／勇氣領導力，新創企業成功的關鍵

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勇氣的反面是恐懼，馬克吐溫（Mark Twain）曾說 : 「勇氣不是無所畏懼而是抵抗、駕馭恐懼。」勇氣的英文字首在拉丁文就是心，心中有堅定的心念與價值才能釋放能量。哈佛商學院柯特教授（John Kotter）表示打從心底認同，認同度越高，力量就越強，包括願景、價值觀…等。
一個企業能否能成為獨角獸絕不光是老闆一個人有勇氣，而是團隊中人人都須要有面對失敗的勇氣。一粒老鼠屎能壞一鍋粥， 我過往合作的企業中有很多從小一步步成為獨角獸，回顧過往這些成功案例的共通點，無一不是核心團隊擁有面對失敗及克服困難的勇氣。
還記得當年星巴克創辦人霍華舒茲（Howard Schultz）想讓星巴克走向國際，公司所有的高管一致反對… 時任南加大教授也是領導力學苑創辦人，班尼斯（Warren Bennis）告訴他: follow your heart. 當時如果不是舒茲有勇氣力排眾議，我們不一定聽過星巴克咖啡。
企業創辦人在關鍵決策時刻，一定要問問自己對於企業存在的價值以及為何存在？創業的初心為何？我們從哪裡來？要往哪裡去？在我擔任 CEO coach 的過程中發現，企業的核心價值觀的梳理非常重要。耶魯大學管理學院副院長傑佛瑞（Jeffrey Sonnenfeld）強調，勇敢的領導者們一定有“理念”在背後支撐，因為堅信理念與價值會讓自己更強大。
●作者：黃至堯博士／兩岸人資專家，擁有台灣、美國、香港、中國大陸多年HR暨顧問經驗，兩岸四地企業演講人氣講師。
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