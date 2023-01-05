捐血竟有這好康！　國外研究可降低心血管疾病發生

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台灣捐血率世界第一 蔡英文號召民眾捐血各級醫院於解封後逐漸恢復醫療服務，需要輸血療疾的病人逐漸回流，加上每逢年節民眾出遊致使捐血數銳減，且11、12月寒流陰雨接連來襲，捐血量陷入低谷，多日未達安全庫存量，入不敷出，募集足夠血液的任務面臨極大的挑戰。
為響應捐血月，蔡英文表示，優質、安全的血液供應是醫療體系運作的堅強後盾，台灣過去2年多受到疫情衝擊，維持醫療用血供應無缺成為最艱難的挑戰之一，然而，110年仍然有許多民眾獻出熱血，110年國人捐血達182萬人次，提供約422萬各單位血品，國民捐血率達7.7%，穩居世界第一。為確保血庫安全容量無虞，她號召民眾加入捐血行列，以實際行動支持醫療體系正常運作。
捐血可預防鐵質堆積 有助遠離心血管疾病血液基金會於捐血月期間目標募得23萬袋熱血過年，各地捐血中心如火如荼準備越光米、麥片、毛毯等紀念品。黎蕾也分享捐血有金錢也買不到的好處，國外研究顯示，捐血可預防過多鐵質積聚於心臟與肝臟等器官，預防心血管疾病、減低患癌及整體死亡風險；且捐血人需控制血壓、維持充足睡眠才能捐血，捐血後也會提供健檢報告，有助於捐血人保持長壽健康。
▲台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，國外研究顯示，捐血可降低血中的鐵質沉積，減少心血管疾病發生率，呼籲民眾挽袖捐熱血。
外科鯨吞、內科蠶食 最耗血的竟不是車禍外界常以為用血最兇的原因為車禍，其實癌症治療才是用血量最大的病。黎蕾說明：「化療、放療可能會影響到造血的機制，那些紅血球、血小板沒辦法生產，它必須靠補充、輸血。像癌症或地中海貧血的病人，都需要輸血。」
台灣輸血學會理事長闕宗熙形容醫院用血「外科鯨吞、內科蠶食」，黎蕾表示，外科救治病患一次就需要使用大量的血，供應不足恐危及生命；內科則是緩慢消耗，累積用量也不可輕忽，無論外科或內科，捐血中心血量都必須要維持7天的安全庫存量，才足以應付醫療需求。
近來全台血庫荒，僅能再供應4.7天。黎蕾強調，外界或許認為4天還夠用，實則不然，血液入庫需做檢驗、製成各類成品、核對檢驗報告合格，才能供應醫院使用，因此實際上可供應天數僅剩1至2天。因此，她特別呼籲符合條件的民眾回歸捐血行列，儲備足夠的血液，讓年假期間需要用血的病患都能安心接受治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56348
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