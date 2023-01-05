滿街都是飲料誘惑！　營養師教你6招輕鬆幫助孩子減糖

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要讓小孩不吃甜食、不喝甜飲是很難的一件事，但仍有方式可讓孩子吃得健康。廖容綺說明：「與其一直禁止，不如教育他～這點很重要！但習慣是要從很小的時候訓練養成，食育越小越早開始越好，父母都需要費心的，我認為～『把心力花在教育（食育），當孩子離開我們控制範圍時，才會自律，他會選擇食物』」
她特別提供方法給家長們參考：
1.嚐試：從孩子小的時候，開始給副食品的時候，就要多方面的讓孩子嚐試各種味道。味覺有「酸、甜、苦、辣、鹹」，食物亦是有各種味道，拿「真食物，天然食物」讓孩子嚐試，讓他們知道各種味道，不是只有「甜」跟「不甜」。
2.習慣：習慣需要從很小的時候建立的，養成喝無糖的飲料，即便要喝有糖，也是減糖的。
3.學習：當孩子開始懂字時，就學習怎麼閱讀營養標示、認識零食、飲料所含的糖量，並實地的帶到賣場教他會如何挑選。同理：如果他想喝蘋果牛奶時，請孩子找看看包裝上的成分是否有蘋果，或只是添加香料而已。
4.平衡：當吃甜食的時候，例如蛋糕就不要搭配甜的飲料，控制一下當餐進食的糖量。
5.分享：分享、定量不過量。買的量不要大包裝，或著回家分裝。給的時候要定量或切小塊，大家一起分享。
6感受：如果長期在全糖的浸潤下長大，孩子只會覺得永遠都不夠甜。廖容綺分享，自己的孩子是喝無糖或低糖飲料長大的，當他們喝到全糖飲料時，可以讓他們感受差異性，他們通常會說全糖「很膩」、「根本不解渴」、「會喝不完」，自然就不會再喝全糖的飲料。也可以拿真食物的的草莓，跟香料的草莓糖比較，教育孩子什麼才是食物的原味？
廖容綺最後呼籲，除了以上的技巧外，」環境」是很重要的，減糖是需要家長們一起執行的，一起「刻意的練習」養成習慣。
原文出處：
https://www.facebook.com/photo/?fbid=562851542511837&set=a.455670506563275
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56351
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