遊戲人生1／手遊玩膩了就來玩劇本殺！年輕世代的新娛樂

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「通通不要動！」一名身穿日本帝國時代軍服的女子闖入大喊，「把你們身上所有東西都交出來，我數三聲，不然我就開槍了！」現場眾人反抗，女子還是對現場所有人開槍。這樣的場景有點像舞台劇，但卻不僅限於專業演員才能參與，所有熱愛演戲的玩家，都可以來這邊，玩一場「劇本殺」。
劇本殺是種情境互動遊戲，最早起源於歐洲，過去校園團康常出現的「狼人殺」或「兇手」，都是類似遊戲，但劇本殺的故事更多元，2018年引進台灣後受到年輕人喜愛，成為時下新興娛樂選項。據調查，沉浸式產業四大業態（密室逃脫、沉浸式劇場、劇本殺、戶外實境遊戲），2020年已創造出2億元年產值，而劇本殺佔比約20%，產值約有4千萬元。
台灣沉浸式體驗協會秘書長馬偉軒說，沉浸式遊戲讓玩家能沉浸在不同世界，體驗由店家打造出來的世界觀，讓玩家可以在一段時間內脫離原有的生活及角色。
「跳脫」原有的人生，是這類遊戲最吸引人的賣點。每個人都只有一個人生，但如果可以的話，每個人應該都會希望有機會可以體驗不同的人生。
謀殺衛斯理，算是台灣比較早期經營劇本殺產業的店家之一，經營四年來，在北區共有四間場館。執行長楊家和說，一般人下班後去看電影、唱歌，還是沒什麼機會能與人互動，但劇本殺的重點就是社交與溝通，這是現代娛樂很欠缺的一環。
「人都會有些表演的慾望，但很難有表演舞台，但在劇本殺，玩家可以很自然地去扮演角色，平常沒有機會做的，透過劇本殺都能完成，每個人都希望能扮演不同的人生：不是律師也可以扮演律師咄咄逼人；不是警察也可以扮演一個警察去逮捕壞人；不是兇手但可以扮演兇手去感受做壞事後心裡承受一些煎熬、痛苦，甚至不常談戀愛的人，在玩情感本時，可以享受談戀愛的苦處與甜美，這都是劇本殺的魅力。」楊家和說。
遊域協同創辦人魏楷軒也說，社交活動最注重願意開始講話，但這通常最讓人畏懼，不過若來玩劇本殺，首先就要先講劇本內容，透過虛擬的東西開始跟人溝通，溝通後更容易開口分享人生經歷及遊玩心得，變成一個可以很快速交朋友的深度遊戲。
台北海洋科技大學演藝時尚系大一生張芷倫，是劇本殺的熱衷玩家，她透露，有些玩家甚至會玩到想哭。
「之前玩過情感劇本，體驗一個老年人，從年輕到老住進安養院的過程，用劇本文字進入幻想裡，還有主持人一直提醒現在幾歲、經歷了什麼，當身邊的人已經開始投入，就會跟著體驗這個角色。當你玩得越多，甚至有些人生經歷，再去玩劇本殺，就會發現，這是我曾經發生過的事情，有跟這角色發生相同故事，很多人會哭可能是因為這個原因。」張芷倫說。
沉浸式體驗協會調查發現，劇本殺平均玩家年齡介於25歲35歲之間，不過最近有逐漸擴圈之勢，18歲22歲這個年齡層的玩家，從以前的5%成長到今年已達約13%，數據顯示年輕人並不是只熱衷線上遊戲，劇本殺也開始吸引年輕玩家的注意。
不過新興產業原本關注的人可能就不多，劇本殺是需要面對面溝通交流的遊戲，在疫情期間，對才剛正要萌芽的劇本殺產業，無疑是一大打擊。
楊家和說，防疫期間，劇本殺店家遭到勒令停業，玩家很明顯出現斷層，新玩家很難再進來，疫情過後，他希望可以推出些爆炸性的商品，讓新玩家能更容易看到，「簡單來講就是出圈，能讓不認識劇本殺的人也會感到有興趣，進而來玩。」
拉普星球共同創辦人黃浚軒提到，中國的劇本殺會紅，是因有一檔綜藝節目專門在做劇本殺，是一檔高製作及高流量藝人參與的節目，每次主題不同，中國的玩家就會了解劇本殺，想玩看看，但劇本殺在台灣屬於萌芽階段，需要朋友間口碑介紹，只能再再多靠透過行銷及廣告，讓大眾了解「劇本殺」，讓消費者願意嘗試。
小眾市場需要多宣傳曝光，吸引新興消費者嘗試，但若要獲利，可能也需要分進合擊，所有沉浸式產業一起設法，把餅做大。
黃浚軒說，沉浸式產業的四大業態（密室逃脫、沉浸式劇場、劇本殺、戶外實境遊戲），有很多相似的地方，可以互相整合，今年拉普星球推出了星球殺營運項目，就整合了劇本殺和狼人殺的玩法，還有像是總督諜影，屬於密室逃脫結合沉浸式劇場的體驗玩法，謀殺衛斯理的日青洋裁行：赤信，是結合「劇本殺」及密室逃脫的玩法，這些跨業態結合的新型態遊戲體驗方式越來越多，這是一個很有未來的趨勢。
「希望更多同業一起把圈子擴大，未來涵蓋的業務不只有劇本殺，對於所有沉浸式產業都有涉足，例如沉浸式劇場、密室、飯店的沉浸式合作、跟政府標案的合作，甚至出現專門生產沉浸式的公司，而不單侷限在劇本殺上。」黃浚軒說。