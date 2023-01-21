遊戲人生5／背台詞太難不敢玩劇本殺？還有星球殺更簡單

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黃浚軒說，劇本殺讓人卻步的點大多是時間太久，讓新玩家很難邁出這一步，很多店家都開始做類似的轉型，也是為了這個目的，拉普星球的星球殺，是一款狼人殺桌遊結合劇本殺的玩法，遊戲時長約1小時，讓玩家更輕易入手，玩法也很簡單，分兩個陣營，每個人會有自己的身份及角色，有不同技能，會造成遊戲不同結局。
「不過星球殺只是一個方便新手入門的選擇，只要入門就會有更多要求，希望能更沉浸深入進去的遊戲，劇本殺才是沉浸的根本。」黃浚軒建議。
遊域共同創辦人魏楷軒說，傳統的劇本殺內容大多是找兇手，從6位玩家裡面，找出犯人，但若每個遊戲劇本模式都相同的話，就會比較乏味，「像看漫畫《名偵探柯南》，殺人手法有些都會重複，玩家也會覺得無聊。」
這讓魏楷軒開始思考，沉浸式遊戲，要帶給玩家的是什麼？「我覺得劇本殺應該著重在體驗，把殺人事件拿掉，著重在抉擇上面，例如我要救一個家人，必須犧牲我爸媽，那我應該犧牲誰？像這種道德上的問題，我們以往沒辦法體驗，現在就可以讓玩家體驗不同的面向，進而省思自己的人生。」
謀殺衛斯理執行長楊家和說，劇本殺的客人是會流動的，什麼劇本適合什麼客人，這就是客人該做的功課，喜歡情感本、恐怖本、推理本，找到什麼樣的團友來玩其實都很重要，劇本殺工作室能給予的，就看電影般，跟誰去看電影，是很直接影響觀影感受，電影院能夠提供的，就是座位的舒適度、電影好不好看，這才是這產業比較有趣的地方。