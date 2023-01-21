遊戲人生3／主持人是劇本殺的靈魂　月薪高還有鐵粉追星

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主持人分為兼職與全職，兼職時薪約200元上下，帶團回饋良好時薪多加10到20元不等，若是全職，起薪每月3萬多元，另有團體績效或個人績效，薪資最高待遇每月可達5萬多元。
謀殺衛斯理執行長楊家和說，專業主持人一個月能接20到30場自己的劇本，等於每天都有一場要帶，王牌主持人對於消費者來說非常重要，他就是核心人物，死忠粉絲最高紀錄一個月玩20場左右，主持人也會推薦一些自己喜歡的私藏劇本，很多熱門的主持人，玩家想預約都排到三個月之後，鐵粉們都像追星一樣追著主持人在跑劇本。
遊域店長兼專業主持人林杰叡說，主持人的工作比較像說書人，理解劇本內寫的核心故事，傳遞給玩家，「你不只是主持人，而是一個角色，即使遊戲有休息空檔，只要出現在大家面前，你是跛腳的角色，就算去外面上廁所還是要跛腳給客人看，不管外面是不是同組客人，要隨時維持角色狀態。」
多數主持人都是以玩家身份接觸劇本殺，隨著興趣與熱情，慢慢參與其中，最後成了產業的一份子。不過隨著市場成長，主持人的需求增加，業界也開始往校園尋覓人才。
楊家和說，北藝大、台藝大、台大戲劇系，是謀殺衛斯理主力的主持人來源，這些學校有很適當的表演專科訓練，口條、肢體上很容易符合店家要求，店家只需要進行劇本訓練，演練後主持人會研讀劇本一週，討論如何帶團，經過資深主持人考核過，就能正式帶團。
拉普星球主持人微多粒呀，本身就是戲劇系畢業。他說自己因畢業時想找演出相關工作，發現沉浸式的工作需要大量演戲，覺得跟所學相關，他自己也喜歡玩遊戲，於是決定入行，把興趣變成工作，也能發揮學校所學。
微多粒呀還提到，戲劇系畢業的學生，就業最大宗是劇場，除了幕前，也有做幕後，燈光、音效、特殊服裝、化妝，但劇本殺產業目前還在萌芽階段，「我覺得這是一個戲劇系學生可以選擇的方向。」
不過他也提醒，投入這行要花費大量時間，除了遊戲時間外，開場之前的準備及結束後的恢復及復盤，是沒有辦法計算時間成本的；另外，一本劇本就是一個故事，通常玩家不會再玩第二遍，所以要一直學習新劇本，才能達到玩家需求。
海科大演藝時尚系系主任劉亮佐，也是硬底子演員。他說，主持人是劇本殺產業的靈魂人物，帶領玩家經歷不同劇本及角色，「我們系上有表演課、舞蹈課、影像表演課及很多戲劇相關的課程，這些課程可以讓學生在學校累積很多符合劇本殺需求的能力，這項工作對於系上學生是非常擅長的，所以我特別鼓勵學生參加這項遊戲，在有可能的情況下投身這項產業。」