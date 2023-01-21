遊戲人生1／手遊玩膩了就來玩劇本殺！年輕世代的新娛樂

遊戲人生2／玩劇本殺玩到痛哭流涕　玩家：顛覆舊價值觀

▲ 謀殺衛斯理遊戲現場。康仲誠攝
▲ 謀殺衛斯理遊戲現場。康仲誠攝

林家維／專題報導

劇本殺是高度社交遊戲，有別於其他休閒娛樂，遊戲主打的是溝通、對話、合作，也讓玩家體驗不曾經歷的生命角度。一般人若有強大的表演慾，也許會想當演員，但不是每個人都有機會大紅大紫，而劇本殺就提供玩家表演的舞台。拉普星球主持人東HU說，劇本殺就像第二人生，體驗所有角色人生，很多玩家來玩情感本，會痛哭流涕，因為他認為那個真的是他，參與劇本殺，會帶給人更多的想法及價值觀。

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遊域共同創辦人魏楷軒說，劇本殺顧名思義就是劇本，其中有演藝成分，必須為了故事放開心胸，講一段自己曾經殺過人的故事，跟一些以往從沒體驗過的經歷，「所以當你跟熟人陳述這些事情時會尷尬會想笑，反而無法入戲，但跟陌生人玩的時候，你比較願意用一個新的身分跟人家對話。」

遊域店長林杰叡也提到，他曾玩過一個劇本，故事情節跟角色看重的東西，幾乎跟他一模一樣，導致他十二天無法下戲，還一直用角色身份與他的角色不斷對話，十二天後才真正放下。

玩過200多場的資深玩家陳萱說，跟熟悉的朋友一起玩的好處，互動可以很自然，因為很有默契，一些困難的硬核推理，也因為彼此信任可以推得很順，跟陌生人玩也有不同感受，有遇過很入戲的陌生人，更能當作劇裡的角色看待，不會有日常相處的印象影響。

不過他也遇過，事先沒溝通好的玩家，「例如每個玩家都穿著華麗古裝，扮演武俠小說人物，坐在一個古老客棧，突然身旁有人拿出智慧型手機開始滑，就會讓眾人瞬間出戲，又不知道該如何提醒。」陳萱說。

台北海洋科技大學演藝時尚事業管理系主任劉亮佐，本身也是硬底子演員。他說，玩劇本殺的玩家，絕大多數都沒有受過表演訓練，玩這件事情，就跟看戲一樣，「我常跟沒看過戲的人說，就把自己安心交給台上演員，跟著他們走，玩劇本殺也是，安心把自己交給主持人，進入文字的劇本裡面，把文字變成想像，把自己歸零，跟主持人及夥伴對話，這就是玩劇本殺的基礎。」

「任何遊戲都一樣，就算是剪刀石頭布，腦袋一直卡著東西就是很難玩，但放開來玩就會很好玩，劇本殺讓人減除壓力，讓去玩的人獲得放鬆，在於你跟著主持人及劇本，進到這個沈浸式的世界，把自己交給其他夥伴們，就是一個很放鬆有趣的過程。」劉亮佐說。

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