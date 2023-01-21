遊戲人生4／劇本殺帶動編劇業　結合懸疑電影發展新方向

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拉普星球共同創辦人黃浚軒說，劇本殺最蓬勃的市場在中國，平常有會展，所有發行商都會在此讓各大店家試玩，試玩後就會知道劇本的好壞，再評估是否值得購買。
「從去年開始，台灣業者生產了很多新的劇本創作，在劇本館內就可以體驗，這也是接下來發展的趨勢，隨著產業成熟，本土劇作越來越多，也比較容易形成產業鏈，過去這個產業不夠成熟，劇本沒有那麼多，很難養活劇作家，但隨著市場變大，劇本需求量也變大，比較能養活一些劇作家，也許單靠寫劇本殺的劇本就可以生活了。」黃浚軒說。
劇本殺業者也致力於打造原創劇本，如謀殺衛斯理工作室，除了主辦金探賞：台灣劇本殺原創劇本比賽，2022年四月則投入改編自台灣劇情片《該死的阿修羅》的劇本殺製作，讓更多有潛力的本土劇本有機會與玩家見面。
楊家和說，台灣的劇本殺產業對中國的依賴有點過高，但內容產業不應是中國的專利，台灣業者應該要有能力自己寫，所以他積極推動台灣作家往這塊發展，還辦比賽讓大家多發想多寫作，「所有業者都在嘗試做原創劇本，許多有相關背景的主持人，也會試著寫劇本，都受到不錯的迴響。」
不過台灣市場太小，劇本殺產業雖然發展還不錯，但真正有辦法獲利經營的大概就10幾家，全台灣不超過20家，創作一套劇本即使賣給20家店家，還是有其侷限。除了提高創作者的劇本價值外，異業合作也是另一個選項。
遊域共同創辦人魏楷軒說，目前跟台大營隊合作，開發原創劇本，還有入圍金馬獎的紀錄片合作，跟出版社討論瓊瑤的小說，或一些台灣原創的故事，嘗試跟產學及電影產業結合，讓更多人理解這不只是遊戲，可以從「劇本殺」裡看到不同的故事，去體驗不同的生活。
楊家和建議，台灣編劇可以嘗試寫看看劇本殺的形式，創造出更不一樣的東西，「不管是中國、韓國，懸疑類型劇本、故事、電影，很多電影的推理情節，都有劇本殺的影子，台灣的華劇《華燈初上》也是有劇本殺解謎猜兇手的過程在裡面，每一個人都可能是兇手，讓觀眾體驗每個角色的故事後，判斷出誰是兇手，這就是劇本殺的核心。」
台北海洋科技大學演藝時尚事業管理系主任劉亮佐說，劇本殺產業當然最需要劇本，台灣也有非常多喜歡寫劇本的年輕朋友，這都是除了戲劇及劇場實際演出之外，寫劇本另外的出路，所以系上學生對於寫劇本有興趣，他一定鼓勵。