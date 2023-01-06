年菜最頂是哪道？「這盤」不吃像沒過年：媽媽每年必買
農曆新年即將來到，在外游子皆會在此刻回鄉團聚，而飯桌上該吃什麼就是一個值得探討的話題。就有網友發文，說明每年過年他們家必吃的年菜是佛跳牆，沒吃甚至會覺得沒過到年，於是好奇眾人心中必吃的年菜是哪幾道，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
原PO於PTT發文，說明過年年菜之中，佛跳牆是自己必吃的項目，因為佛跳牆味美又有年味，沒吃到的話會覺得沒有過年氛圍，接著便將話題拋給眾人，「大家心目中必吃的年菜有什麼？」。
此貼文引起不少網友討論，除了原PO喜愛的佛跳牆外，年糕、火鍋、水餃、蘿蔔糕等食物，也在眾人年菜必吃的清單之中「必吃火鍋，才有圍爐氣氛」、「水餃，雖然平時常吃」、「富貴雙方、冰糖蓮藕」、「我們家每年都會煮雞湯，必喝」、「蘿蔔糕、炸年糕」、「開心果」、「佛跳牆」、「一定會出現但我絕不吃的菜色是長年菜」、「沒有我愛的年糕不算過年」。
而綜觀所有留言，味道鮮美並帶點甜鹹的烏魚子被提及最多次，「烏魚子！！」、「烏魚子、煎魚」、「筍絲蹄膀、烏魚子」。有網友則感性說道「能跟家族一起坐下來吃吃聊聊吃什麼都好」，另一派則認為這場合僅能「吃一頓親戚的尻洗」。（編輯：李惠婷）