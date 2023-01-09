子法趕火車／公司化推動延宕　工會、家屬不滿仍燒台鐵

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台鐵子法預計修訂16條，目前在組織章則、營業所需資產、分支機構類型定位、從業人員管理要點、從業人員甄選進用要點、資位職務薪級表等6條還未討論，且就算是已經公告的重置購置維修經費，由於與交通部變卦先前承諾的「所有列車維修保養費用均由中央支出」，台鐵產業工會與企業工會均表達不滿，協商工作依然不順暢。
而王國材則在近日透露，要一改過去的協商方式，期待能加速子法在1月底前修訂完畢，「未來在召開推動會報時就邀請工會參與，將與行政院各單位面對面談，期待子法修訂工程在1月落幕，將董事會與預算交送立法院，依照原定計畫在2024年1月1日正式掛牌。」
雖然王國材對掛牌期程相當樂觀，但台鐵安全改革的現況卻讓各界心急如焚。
台鐵人力缺乏的問題在近年的多起事件下已經浮上檯面，台鐵產工指出，目前台鐵員工以具有公務員身份的資位人員與比照公務人員待遇的營運人員為主，但在公司化之後將新增純粹適用勞基法的「從業人員」，在福利上沒有公務員身份，員工對於身份上的異動內容完全不了解，但流出的相關文件已經使人心惶惶，在公司化後，台鐵又要面臨優退、優離或是轉調等人員流失，對於已經缺工的台鐵在營運安全上無疑是雪上加霜。
此外，談到營運安全，0402太魯閣事故家屬團體「太魯閣的眼淚」關注的「外部監督單位」設置卻頻遭延宕，在12月時與台鐵召開的第三次籌備會議中，多位家屬代表更因為台鐵局邀約單位協調不慎，交通部、鐵道局、運安會均無人到場，引爆家屬怒火，主持會議的台鐵副局長陳仕其更是三句不離道歉，場面十分尷尬。
立委洪孟楷受訪時指出，中央以台鐵運輸安全、組織改革為由推動公司化，但如果每件事情都那麼急，與工會對立、員工人心惶惶，才是讓員工工作效率、士氣低落，在安全上勢必打折扣，加上中央口中的台鐵「資產活化」，不受國有財產法限制的資產運用，「台鐵改革的目的是行車安全，不應該背離初衷。」
台鐵公司趕掛牌，交通部在家屬、產工、企工等多方意見下仍決定台鐵公司將在2024掛牌，然而安全改革工程浩大，在日前第三方評鑑也果也指出16項為系統性改善事項，台鐵是否真的能在中央推動公司化下達成安全改革，各界都會放大檢視。