《玩命特攻》女星自爆！片場狠打傑森史塔森「英國翹臀」
由「地表最帥光頭」傑森史塔森（Jason Statham）主演、《玩命鈔劫》導演蓋瑞奇（Guy Ritchie）執導，耗資近億美元打造的跨國諜報動作鉅片《玩命特攻：武演行動》（前譯《五眼聯盟》，Operation Fortune: Ruse de guerre），近日公布全新中文海報和預告片，傑森史塔森在片中飾演名為「奧森福瓊」的超級間諜，不僅精通各種槍械，武打身手更是了得，可說是情報界的第一把交椅。
記者黃雅琪/綜合報導
而喬許哈奈特（Josh Hartnett）、休葛蘭（Hugh Grant）兩位性格男星在《玩命特攻：武演行動》裡也有著十分精采的對手戲碼，喬許哈奈特在片中飾演好萊塢巨星「丹尼」，要「色誘」他的超級粉絲軍火商休葛蘭，以協助傑森史塔森等人取得情報。喬許哈奈特受訪時笑道：「休絕對被我迷住了！」休葛蘭立刻插話：「當我們在土耳其的時候，我深深愛著喬許，然後你就把我當成假期豔遇一樣拋棄了。」
《玩命特攻：武演行動》不僅男性角色令人印象深刻，因為參演影集《白蓮花大飯店》而獲得艾美獎提名的奧布瑞普拉薩表現也同樣吸睛，她這次在《玩命特攻：武演行動》裡飾演擁有駭客技能的特務「莎拉」，在片中與傑森史塔森針鋒相對，經常對他開各種黃腔，更自爆曾在片場打傑森史塔森的屁股！她說：「史塔森的角色就像龐德，而我的目標就是飾演女版的龐德，如果我是女版的龐德，龐德會做些什麼？龐德會把妹、物化每個人然後功夫高強，所以我一直在物化傑森史塔森，還打他屁股。」