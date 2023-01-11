十大癌症最新報告：50歲族群要注意！政府補助五癌篩檢做就對了！

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十大癌症發生人數（男女合計）依序為(1)大腸癌(2)肺癌(3)女性乳癌(4)肝癌(5)口腔癌（含口咽、下咽）(6)攝護腺癌(7)甲狀腺癌(8)胃癌(9)皮膚癌(10)非何杰金氏淋巴瘤，除了胃癌與皮膚癌、子宮體癌與非何杰金氏淋巴瘤序位互換，其餘排序與108年相同。
109年男性新發癌症人數為6萬3,893人，109年年齡標準化癌症發生率為每10萬人口336.2人，較108年減少9.2人，十大癌症發生率依序為大腸癌、肺癌、口腔癌（含口咽、下咽）、肝癌、攝護腺癌、食道癌、胃癌、皮膚癌、白血病、非何杰金氏淋巴瘤，與108年序位相同。
109年女性新發癌症人數為5萬8,086人，年齡標準化癌症發生率每10萬人口292.8人，較108年增加0.1人。女性標準化發生率順位與108年相比較，皮膚癌及子宮頸癌往後至第9、10位，胃癌往前至第8位，其餘序位與108年相同，109年依序為乳癌、肺癌、大腸癌、甲狀腺癌、子宮體癌、肝癌、卵巢癌、胃癌、皮膚癌、子宮頸癌。
戒菸、檳、酒刻不容緩 可降低口腔癌前病變與癌症風險
男性及女性十大癌症標準化發生率性別比差異較大的癌症別，男性口腔癌（含口咽及下咽）與食道癌標準化發生率分別為女性的10.6倍與14.6倍，研究指出嚼檳榔造成口腔癌的機率為未嚼者的28倍，吸菸造成口腔癌的機率為未吸菸者的18倍，嚼檳榔者罹患上消化道（口腔、咽、喉、食道）癌症風險，較不嚼檳榔者之風險增加5倍，若檳榔、菸、酒三者皆有使用習慣，罹患上呼吸消化道癌之風險更高達10.5倍。國民健康署提醒民眾，戒除檳榔、菸、酒，可降低發生口腔癌前病變與癌症風險，而定期接受口腔黏膜檢查，可提早發現口腔癌前病變，及時接受切片診斷與治療，有效阻斷癌前病變轉變為癌症。
察覺身體異常應及早就醫！這四種癌要當心！
目前國際間尚無實證建議對甲狀腺癌、皮膚癌、非何杰金氏淋巴瘤及子宮體癌的無症狀者進行篩檢，若民眾察覺自身有以下異常症狀，請務必就醫並遵循醫師指示，及早診治。
・甲狀腺癌：快速長大的頸部腫塊、聲音嘶啞、呼吸困難、持續咳嗽、吞嚥困難。
・皮膚癌：皮膚局部隆起小結節、隆起的鱗狀硬塊。
・非何杰金氏淋巴瘤：局部或全身如頸部、腋下、鼠蹊等表淺淋巴腺無痛性腫大。
・子宮體癌：不正常的出血，包括：月經週期紊亂、長期持續性出血、月經長久不來後突然大量出血或者停經後的出血。
五篩檢做好做滿 早發現早治療
目前國健署有補助五癌篩檢服務：
・口腔癌：30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸之民眾、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）之原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。
・大腸癌：50-74歲民眾，每2年1次糞便潛血檢查。
・子宮頸癌：30歲以上婦女，每3年應至少接受1次子宮頸抹片檢查。
・乳癌：45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影檢查。
・肺癌：每2年1次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）(1)具肺癌家族史：50至74歲男性或45至74歲女性，且其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾。(2)重度吸菸史：50至74歲吸菸史達30包-年以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者。
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