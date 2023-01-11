大支罹「恐慌症」接受心理諮商　鼓勵患友正視傷口

公視節目《誰來晚餐14》本周來賓是稱校長的饒舌歌手大支，他的音樂創作多次入圍金曲獎，長期關心人權、生命權的他也是一位素食主義者，他在節目上自曝曾患恐慌症，當時也接受心理諮商，鼓勵擁有同樣症狀的好友，要學著正視。
記者侯家瑜/綜合報導
大支吃素已有16年之久，對於大眾普遍認為吃素會導致缺乏體力的迷思，大支有不同的看法，他提到外國賽跑選手、也是世界排名保持人Carl Lewis的例子分享，表示他是吃素之後才跑出個人最好的成績。大支也分享吃素可以養成「防蚊體質」，「我覺得（吃素）有一個好處，就蚊子不太會叮我們，因為我們身體變成比較弱鹼性體質，蚊子就不太叮我們這種人。」
受訪家庭中，有成員罹患恐慌症，細心的大支在餐桌上也觀察出來，並跟他分享自己的經歷，自曝自己其實也有患有恐慌症的病史，「其實我到現在還是，我身上都有隨身備那種藥，恐慌症就是不小心會發作，所以我大概能體會那種感覺。」
被問到有甚麼方法可以調適改善？大支提到最近開始有上心理諮商的課程，有感而發表示，「如果說這個恐慌症是一個傷痕，然後時間已過很久了，我們以為它好了，但是其實它還沒好。所以輕輕碰到，你還是會彈開、還是會防衛，你還是會處於那種戒備狀態，所以說那些很陳舊的心靈傷口，就要去正視它，然後去治癒它，然後改天你才可以根治它。」