尾牙超怕醉倒？專家曝「1吃法」快速復原：還可緩解宿醉

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至於喝酒中，高敏敏透露飲食攻略，第一點為「喝水（或加冰塊）」，因為水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道，第二點為「食用維生素Ｂ群」，B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率、減輕肝負擔，還能幫助提神，第三個則是「補充礦物質鋅」，增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物，最後是「補充抗氧化營養」，幫助肝臟代謝、抗發炎，建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶 或是攝取新鮮蔬果等，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。
那麽喝酒後該如何緩解宿醉呢？高敏敏表示，第一、二個依然是狂喝水以及吃維他命B群，第三個作法為「補充電解質」，酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。
高敏敏指出，有人可能想問到底一天可以喝多少？解答是女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），她也建議大家還是要控制酒精量，來避免宿醉症狀，如果總是喝到斷片，還可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險。（編輯：賴禹妡）
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