Apple新詐騙又來了！超逼真手法公開　她慘遭盜刷3萬崩潰

尾牙超怕醉倒？專家曝「1吃法」快速復原：還可緩解宿醉

▲近期正逢尾牙祭，在歡樂之餘免不了桌上出現酒精飲料。（示意圖／取自unsplash）
▲近期正逢尾牙祭，在歡樂之餘免不了桌上出現酒精飲料。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

近期正逢尾牙祭，在歡樂之餘免不了桌上出現酒精飲料，那麼到底喝酒前中後該怎麼吃才不會讓酒精傷身呢？對此美女營養師高敏敏就提供飲食攻略，同時也提供宿醉解法，但也提醒大家還是要控制酒精量，若總是喝到斷片，恐提高失智、罹患阿茲海默症的風險。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
高敏敏指出，在喝酒前有幾個重點，包含「勿空腹」，喝酒忌空腹，易醉又傷胃，假設空腹喝酒，酒精會吸收更快、更容易喝醉、宿醉的機率也愈大，第二個是「吃蛋白質食物」，除了解酒食物，喝酒也可以多吃富含優質蛋白質食物，幫助保護胃壁，減緩酒精吸收，例如：雞蛋、豆漿、豆製品、雞肉、魚肉、鮮奶等，第三個為「喝好油」，好油也可以保護胃壁，給一層保護膜，減少酒精吸收速度，建議可以攝取植物油、鮭魚、堅果、酪梨等，而堅果中的礦物質鎂、鉀，以及酪梨的葉酸，也可以緩解宿醉的焦慮及疲憊感。 

▲（圖／翻攝自「高敏敏 營養師」臉書粉專）
▲高敏敏提供尾牙喝酒前中後的飲食攻略，同時也提供宿醉解法。（圖／翻攝自「高敏敏 營養師」臉書粉專）
至於喝酒中，高敏敏透露飲食攻略，第一點為「喝水（或加冰塊）」，因為水就是最佳的解酒液，可以幫助加速酒精代謝，水可以將乙醛代謝到體外，也能緩解宿醉的症狀，同時也能幫助沖洗胃食道，第二點為「食用維生素Ｂ群」，B群可以維持身體新陳代謝機能，提升肝臟代謝酒精的效率、減輕肝負擔，還能幫助提神，第三個則是「補充礦物質鋅」，增加人體去氫酶的活性，可以幫忙解酒、保護肝，減少肝臟受酒精影響，建議可以補充堅果、蛋、全穀物等食物，最後是「補充抗氧化營養」，幫助肝臟代謝、抗發炎，建議可以多吃地瓜、柑橘類、草莓、綠茶 或是攝取新鮮蔬果等，都可以有效減少酒精造成的氧化傷害。 

▲（圖／翻攝自「高敏敏 營養師」臉書粉專）
▲高敏敏曝光各種酒類的熱量。（圖／翻攝自「高敏敏 營養師」臉書粉專）
那麽喝酒後該如何緩解宿醉呢？高敏敏表示，第一、二個依然是狂喝水以及吃維他命B群，第三個作法為「補充電解質」，酒精會導致利尿，在脫水時，體內的鉀離子和鈉離子也會缺乏，導致身體易脫水、電解質失衡，建議這時就可以補充運動飲料、椰子水、香蕉，而香蕉除了補充電解質外，其中的糖分也可以改善低血糖狀況。 

高敏敏指出，有人可能想問到底一天可以喝多少？解答是女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量（一個酒精當量=15g酒精=105大卡），她也建議大家還是要控制酒精量，來避免宿醉症狀，如果總是喝到斷片，還可能會提高失智、罹患阿茲海默症的風險。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】       

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

尾牙菜色太寒酸！員工吃完火大「集體離職」　公司倒了

開年進財！元旦前後「4星座」偏財運爆棚　尾牙爽中大獎

天冷尿多衝廁所！醫曝一天超過「這次數」要小心：有問題

上廁所愛滑手機？醫警告別超過「1時間」　恐倒縮下場曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀