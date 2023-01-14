「承藝」文資傳承教育成果展 展現傳統工藝之美

文化部文化資產局於今（14）日起舉行「承藝─年度文資傳承教育成果展」，展出竹籐編織、漆陶器及布袋戲三項傳習課程的學員作品68件，展期至3月19日落幕。文資局專委洪益样表示，展覽取名為「承藝」，意指以誠意的心推動傳統工藝，將工藝之美世世代代傳承。展出期間適逢春節連假，文資局同步策劃春節市集，歡迎民眾相揪來走春。
記者金武鳯/台中報導
文資局表示，本次展覽的主軸以「織」、「巧」、「色」三項主題為發想策展，邀請竹藤編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥、臺中聲五洲掌中劇團王英峻團長，在文化資產園區設立的「1916工坊」聯合參展，並匯集111年度傳習課程學員的作品共計68件共同展出，以呈現傳習豐盛的成果。讓民眾瞭解傳統工藝雅緻之美，引領民眾體認無形文化資產的文化藝術價值，進一步關心傳統工藝的保存與傳承。
藝師代表史嘉祥工藝家說，這次展覽將陶藝與漆藝兩種傳統工藝融合，透過不同媒材的應用與色感彼此激盪、演繹作品色彩繽紛活潑性、賦予作品故事及生命力，將帶給觀眾豐富的視覺饗宴。
學員代表山陽國小王派仁校長表示，布袋戲是臺灣傳統表演藝術的代表之一，也是許多人兒時重要的集體記憶。此次聯合全校老師一起學習布袋戲，透過參與傳承課程，讓老師們親身體驗布袋戲操偶及演出，實屬珍貴。今天的開幕式中，王派仁校長率同老師們一起展演，靈活操偶，唯妙唯肖的配音，獲得與會人員熱烈掌聲。王校長認為，傳習課程正是布袋戲與教育彼此相遇，希望這樣美好的相遇，將來能在全臺各地的校園裡發生，落實傳承與推廣布袋戲。
「承藝─年度文資傳承教育成果展」策展人，台中科技大學商設所副教授洪祺森表示，期待這樣的工藝傳承，能跟各地學校結合，未來做到「一校一文資，一校一工藝」，讓傳統工藝代代相傳。