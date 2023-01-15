嘉縣紅十字會「善與愛同行」讓圓夢家庭提前感受年節氛圍

我是廣告 請繼續往下閱讀
社會局長張翠瑤表示，透過相見歡讓學童及家長可與扶助人當面互動，讓圓夢家庭感念他人用心付出，在未來有能力時繼續保有良善，手心向下幫助需要的人，今年也有圓夢畢業學童回來當志工，與大家互動形成善的循環，更落實助學圓夢的初衷，教導孩子保有良善，讓善與愛同行。
翁章梁表示，相見歡每年一聚，並且透過不間斷的服務讓大家在年節前感受溫馨氣氛、鼓勵彼此，將愛與關懷傳遍到每個角落，尤其感謝社會善心溫暖不斷，嘉義縣有這良善與愛的美好循環，都要感謝各界資源的協助，讓縣內的弱勢家戶受惠。
嘉義縣紅十字會長陳宏基說，感謝嘉縣府、社會局及慈善團體還有扶助人的支持，才可讓紅十字會陪伴圓夢學童一同成長，也相當感謝財團法人九華山地藏庵、勝一化工孫靜源董事長、社團法人嘉義市嘉邑行善團、蔡惠櫻董事長等扶助人及善心人士捐助團圓餐。
此次捐贈的有顏俊汀及顏俊榮捐贈300斗白米；光泉股份有限公司贊助60箱活動飲品；嘉義縣廚師業職業工會愛心社共同募集價值1千元的愛心年菜共65份；嘉義縣家畜疾病防治所、嘉義縣獸醫師公會、久普實業公司、禾蛋蛋品公司、大成長城企業、極品人妻、羅富國董事長、台灣寶蝦生態友善養殖場、翊鑫漁業產銷班、蝦覓世界、嘉義縣養殖漁產生產合作社、黃氏鮮蝦共同募集價值3千元的年節禮盒共68份及小綠愛心爆米花捐贈80罐爆米花。