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嘉縣紅十字會「善與愛同行」讓圓夢家庭提前感受年節氛圍

▲嘉義縣長翁章梁頒發助學圓夢金及獎狀，鼓勵學子在求學路上好好表現（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁頒發助學圓夢金及獎狀，鼓勵學子在求學路上好好表現（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/嘉義報導

扶持弱勢學生助學圓夢的嘉義縣紅十字會，成立17年來共扶助弱勢逾315名學生及家戶。為歡慶17週年暨志工表揚，特於今(15)日上午在水上鄉喜多多宴會廳舉行「善與愛同行」相見歡活動，並舉辦團圓餐會及贈送春節伴手禮，讓圓夢家庭能提前感受年節氛圍。

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▲翁章梁特別帶來鴻兔大展紅包，發給與會所有嘉賓圖個好彩頭（圖／嘉義縣政府提供）
▲翁章梁特別帶來鴻兔大展紅包，發給與會所有嘉賓圖個好彩頭（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣紅十字會舉辦的「善與愛同行」活動，邀請參與的學童將感謝寫上禮物及愛心卡，象徵感恩傳遞給每個善心人士、每個角落，今也表揚績優志工夥伴，感謝他們無論是災時物資整備或是協助社工推動社會救助、急救訓練等工作不畏辛勞，一起為嘉義縣及紅十字會努力。


社會局長張翠瑤表示，透過相見歡讓學童及家長可與扶助人當面互動，讓圓夢家庭感念他人用心付出，在未來有能力時繼續保有良善，手心向下幫助需要的人，今年也有圓夢畢業學童回來當志工，與大家互動形成善的循環，更落實助學圓夢的初衷，教導孩子保有良善，讓善與愛同行。

▲來自各界捐贈的愛心年菜，將逐一發給圓夢家庭（圖／嘉義縣政府提供）
▲來自各界捐贈的愛心年菜，將逐一發給圓夢家庭（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁表示，相見歡每年一聚，並且透過不間斷的服務讓大家在年節前感受溫馨氣氛、鼓勵彼此，將愛與關懷傳遍到每個角落，尤其感謝社會善心溫暖不斷，嘉義縣有這良善與愛的美好循環，都要感謝各界資源的協助，讓縣內的弱勢家戶受惠。


嘉義縣紅十字會長陳宏基說，感謝嘉縣府、社會局及慈善團體還有扶助人的支持，才可讓紅十字會陪伴圓夢學童一同成長，也相當感謝財團法人九華山地藏庵、勝一化工孫靜源董事長、社團法人嘉義市嘉邑行善團、蔡惠櫻董事長等扶助人及善心人士捐助團圓餐。


此次捐贈的有顏俊汀及顏俊榮捐贈300斗白米；光泉股份有限公司贊助60箱活動飲品；嘉義縣廚師業職業工會愛心社共同募集價值1千元的愛心年菜共65份；嘉義縣家畜疾病防治所、嘉義縣獸醫師公會、久普實業公司、禾蛋蛋品公司、大成長城企業、極品人妻、羅富國董事長、台灣寶蝦生態友善養殖場、翊鑫漁業產銷班、蝦覓世界、嘉義縣養殖漁產生產合作社、黃氏鮮蝦共同募集價值3千元的年節禮盒共68份及小綠愛心爆米花捐贈80罐爆米花。


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