2022十大性與情感教育新聞出爐！台灣少子化危機居首

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毛萬儀指出，其他與少子化潛藏危機的新聞還有第5名的「獨自終老，超單身世代漸成形」、第7名「台灣離婚者3成婚姻5年內玩完」；第4名「愛要練習！教育部與大學合推情感教育」，顯現主管機關終於看到問題，但推動內涵、方向是否正確，力度是否足夠，令人質疑。
其餘排名包括第2名「未成年性侵通報網友佔1成」青少年網路交友安全議題；第3名「跟蹤騷擾防制法6月1日上路」；第6名「全國男性遭性侵攀升8成未成年最多」凸顯男性與男男間情感關係 教育與性自我保護意識亟待重視；第8名「青少年性行為增加，超過1成沒避孕」；第9名「全球性行為調查：逾半台灣人14歲接觸色情影片」；第10名「成大跨性別生搬進女宿惹爭議」。
針對台灣少子化危機，台師大助理教授高松景指出，目前政策是發給生育獎勵金及育兒津貼等經濟層面，來鼓勵年輕夫婦生育，但成效不彰，主因是台灣與歐洲「生育、結婚脫鉤」的文化不同，屬於「婚育包裹式文化」，也就是要結婚才會有生育，建議台灣生育政策應考慮文化差異；另外，應倡議把「生育」納入生涯規劃、推動「愛情學」課程，增加想婚意願。
在「愛情學」課程方面，他建議教育部成立大專院校愛情學課程共備社群，以利教師交流課程與教學經驗；透過課程實踐的實證研究，不斷改善教學品質與學習成效。
精神科醫師楊聰財建議青少年網路交友謹記4招，不留個資保隱私、莫名禮物勿收取、清醒理智防小人、勇敢求助不害怕，若不幸遇到網路詐騙、恐嚇、傷害或私密照外流等狀況，千萬不要因為害怕丟臉而羞於啟齒，導致傷害持續擴大。
對於《跟蹤騷擾防制法上路》，楊聰財提到，法規命令配套措施仍須補強，包括應於「施行細則」中明訂核發書面告誡的時間，如72小時內需核發書面告誡，以免警察機關受理案件後遲遲未核發書面告誡，無法達到嚇阻之效；「施行細則」第7條應設有「例外不得使用資料庫」的迴避條款，以避免辦理跟蹤騷擾案件的人員中，有相對人利用電子資料庫得知被害人相關資訊；於「跟蹤騷擾案件保護令執行辦法」明定何時核發保護令，以免被害人等待時間過長，因而再次受害。
毛萬儀說，男性遭性侵攀升、青少年性行為增加、14歲就接觸色情影片等，都顯現性教育的重要性，建議性教育對象擴及同性間；性侵害防治教育，強化年輕人情感關係與性教育的基礎能力；在性行為相關議題上，性教育需涵蓋客觀醫學知識，並讓每一位青少年了解，除了較安全性行為（使用保險套）避孕外，延後發生性行為、長期穩定伴侶關係的性行為，是預防性傳染病更有效的方法；家長應接納青少年對「性」感到好奇是正常的，可以引導孩子正確資訊的管道。
針對「成大跨性別生搬進女宿惹爭議」，華人情感教育發展協會副理事長張文昌指出，該事件凸顯在性別多樣性更多被看見、被重視之際，女性的權益、感受與需求同樣需被尊重與瞭解，他認為，漸進式推動性別友善空間是尋求雙贏之道，台師大於2020年首度啟用性別友善宿舍，不同性別的學生可住在同一樓層，且寢室不分區域交錯混宿，但每間寢室仍由相同生理性別的室友同住，這樣的設計讓學生一走出房門就可能遇見不同性別的同學，讓跨性別或不同性別氣質的學生不會感到不自在。