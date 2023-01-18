台灣觀光醫療發展協會與高雄榮總 今簽合作備忘錄

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台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦，畢業於高雄中學、高雄醫學大學醫學系、台大國際企管碩士、也是美國約翰霍普金斯大學公共衛生博士，是高雄土生土長囝仔。許景琦說，雖然他目前在北中部開業，擔任維新醫療集團董事長、曾任美德醫院院長，但是他跟高雄的淵源相當深，這次很高興能夠跟高雄榮民總醫院結盟，共創台灣健康、醫療跟觀光產業發展。
參加簽約儀式的高雄榮總代表有：內科部方華章主任、婦女醫學部崔冠濠主任、急診部黃豐締主任、社會工作室曾耀毅主任、醫務企管部陳文誌副主任、醫務企劃組陳秀華組長等，由高雄榮總主任秘書黃鴻基代表簽約。黃鴻基表示，高雄榮總在林曜祥院長卓越領導下，從專業醫療服務團隊、病患貼心環境空間到全方位照護體系，已經讓高雄榮總成為南台灣最有智慧、健康、快樂的醫療院所，相信再透過與台灣觀光醫療發展協會的合作，可以強化觀光醫療資源，擴大公共衛生服務跟醫療範疇，造福更多海內外病友。
由台灣觀光醫療發展協會理事長許景琦，與高雄榮總主任秘書黃鴻基代表簽約儀式圓滿完成，今後雙方將針對國際醫療合作、醫療行程企劃執行、外語翻譯人員的支援、醫療人員的交流互訪等方面充分合作，發揮救人救世的杏林精神，提升國際醫療團隊交流與國際救援，追求跨國外交的新領域。