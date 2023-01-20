貓屎一號2／創作逾50年！小林源文堅持維持筆觸不靠電腦

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因為中西立太的作品多是以軍事為題材，儘管不是漫畫，但潛移默化影響下，小林源文也對軍事題材特別有興趣。1985年，小林源文出版了他的成名作《黑騎士物語》，奠定了他在日本「戰場劇畫」第一把交椅的地位。
「小林老師是一位非常認真的畫家，除了非常努力去作畫之外，他閱讀非常龐大的資訊，我才說他的所有創作都是基於事實，至少是真實的背景。」王佐榮說。
小林源文的認真可以從一些故事中窺得一二。因為想要畫《台灣有事》系列，為求符合事實，2019年小林源文來台灣考察，由王佐榮開車載著他在台灣北海岸繞了一圈，只為了確認是否有可以讓共軍登陸的地方。
寫實的畫風、將細節考究到極致，場面宏大，這是翻開小林源文漫畫第一眼的印象，「老師的東西，你可以說是漫畫，但是日本人都會說他是劇畫，像電影一樣。」王佐榮說，小林源文的創作與其稱做是漫畫，更應該歸類為劇畫（drama-comic）。
小林源文還有一些堅持與其他漫畫家不同處，例如他迄今堅持以手繪的方式作畫。他並不是沒有嘗試過用電腦，但是他認為透過電腦畫出來的筆觸，與手繪仍然不同，為了保留手繪筆觸的溫度，今年已72歲的他還是堅持用雙手作畫。「後來他就不再用電腦作畫，所以可以發現，老師的作品當中，常常會出現筆觸這種東西，他認為筆觸這種東西是電腦沒有的。」王佐榮說。
小林源文還有一個有趣的堅持，翻閱漫畫，會發現所有的狀聲詞都是以英文呈現，而不是日文片假名。王佐榮說，因為小林源文覺得「這樣比較帥啦」。
【小林源文小檔案】
- 在日本被公認為「戰場劇畫第一人」。
- 1951年出生於日本福島縣。小學時移居東京，川崎市立工業高等學校畢業。
- 中學時期進出中西立太老師畫室接受指導，1975年出道作品《德國裝甲軍團》。之後成為專職畫家至今，將近50年。
- 專長二戰德軍戰場畫作，於1985年推出成名作品《黑騎士物語》。
- 1998～2011之間，陸續創作《Cat Shit One》（貓屎1號）系列作品，成功將戰爭題材作品推廣至女性讀者層。該系列作品至今已有日、中、英、西、波，5種語言版本。
- 作品在1990年代年首度引進台灣，以小開本形式發行。
- 2017年起由蒼璧出版社獨家代理陸續以A4大開本形式發行作品。