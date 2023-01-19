COMEBUY首款現萃比賽設計杯　開工喝「冬片」整年好運氣

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冬片比賽茶 現萃才是品味
COMEBUY二十年堅持以現點、現萃，保留茶湯最自然品質，希望客人能喝到別於一般桶泡的好茶湯，COMEBUY更領先業界以最高標準，自行設立安全實驗室，針對門市原物料進行嚴格自主檢驗，並且透過第三方公證單位進行茶葉檢測，就是要為茶飲做最安心的把關。
2023年首波檔期，以彌足珍貴的現萃「冬片」比賽茶，重磅推薦給所有COMEBUY粉絲。為何「冬片」會如此珍貴呢？在於冬天常會受冷鋒影響氣候，氣溫驟降之後茶樹會進入冬眠期，呈現休眠狀態不發芽。因此，現在茶園透過進步的灌溉系統栽種，得以在冷冽時節採收，即是一般俗稱的(冬茶)。又有部份茶樹種於土壤肥沃中，禦寒性更佳再生長第二次新芽，加上茶葉生長緩慢關係，造成葉肥芽短採收不易，揉成茶後易成一片一片，故名「冬片茶」，此茶品質更勝於春冬二季的茶，其茶湯甘甜柔美、甘醇清香即是重要特色，經COMEBUY多次測試萃取，喉韻茶香於唇齒間迴繞帶有特殊花香味，是懂茶客人絕不能錯過。
首款環保設計杯 嚴選台灣山脈好茶
為響應世界環保，台灣手搖飲也在去年開始逐步限用塑膠杯，COMEBUY秉持企業社會責任，使命希望能用一杯創意好茶帶給人類歡樂安心。除配合政府逐步替換紙杯外，更是在開始之際即推聯名重複可使用環保杯，大幅與所有客人一起真正落實環保。
一年最珍貴的現萃「冬片」比賽茶，在COMEBUY專屬紙杯上，更首次結合推出設計杯身。為襯托比賽茶的珍貴與稀有，杯身設計有別市面紙杯，採以高質感風格為主，概念則以（好茶來自台灣山脈）之精神，大量運用留白設計；並搭配企業紅色台灣山脈的簡約線條，在在凸顯比賽茶的風味不同凡響。新春開工除了自己喝好茶外，不妨送給在乎的好友，「冬片」比賽茶更具意義與質感體面。