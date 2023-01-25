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「什麼時候才能看到2條線……」　如何調適不孕的心理壓力

「什麼時候才能看到2條線……」　如何調適不孕的心理壓力
「什麼時候才能看到2條線……」　如何調適不孕的心理壓力

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】「為什麼我沒辦法懷孕呢？」「究竟是哪裡做得不夠好，難道是運動不夠？是不是哪天的中藥漏了？還是沒有算好排卵期呢？」臨床心理師廖柔涵鼓勵不孕的夫妻，可加入有相同問題的社團探討經驗、保持正常的運動與生活作息、培養調節情緒的能力，夫妻間也多花點時間傾聽彼此的想法，有助於走上幸福之路。

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看著驗孕棒，經過幾次的失望與失落後，開始懷疑自己的能力與自我價值。即使跟身邊的親朋好友訴苦，大家的老話一句「放輕鬆就有了」、「你們不夠恩愛吼？」、「你是不是不行？」、「想當初我們一沒避孕就有了耶！」聽在求子多年的夫妻耳裡，卻是一陣打擊。

在台灣，不孕症盛行率約10%~15%，大約每7對夫妻就有一對有不孕的困擾。然而，不孕症所帶來的負面標籤，仿彿自己是人生失敗組，讓這些夫妻求助醫療的意願越來越低，那麼該如何調適情緒呢？

尋求有相同困難的同溫層

廖柔涵表示，想把私密的困擾向親友訴說其實是不容易的，而且不是每個人都曾面對不孕的問題且能夠給予適當的建議。所幸，近年網路發達，開始有一些網路社團或LINE社群，讓有相同問題的人可以聚在一起，聊聊自己的困難、曾經面對的壓力、傳遞一些有用的資訊、共同經歷彼此的失敗與成功等等，這對孤獨經歷不孕的夫妻來說，是相當不錯的資源。

保持正常運動與生活作息

在不孕的族群裡，有些人可能會因為工作需要排班或壓力較大，而選擇離職備孕。廖柔涵提醒，這樣當然可擁有更多的時間可以運動和休息，但也需要考量，當為了備孕付出的成本越高時，會不會有失落越大的情況？因此，若能在原本的生活中，微幅增加運動和穩定作息的時段，這樣的情況是最理想的。

培養獨自調節情緒的能力

懷孕很多時候並不能完全照著計畫走，當無法控制和決定的壓力源增加時，除了積極面對備孕外，也可學習透過正念/冥想的方式來嘗試調節情緒，讓自己更能自在的生活在當下。

廖柔涵表示，結婚生子，是兩個人必須共同面對的事情。面對不孕，男女雙方承受的壓力不同，表達方式也不太一樣，女性比較容易以抒發、宣洩情緒的方式表達其壓力；男性則常以壓抑和逃避的方式因應，因而容易產生衝突。

例如，太太積極蒐集資訊和尋求協助，先生則經常回應「順其自然」，這樣的反差容易讓彼此感到挫折並開始抱怨。但這些表面行為的背後，也許先生不希望求子反而給予雙方過多的壓力，甚至抹滅了性愛的美好；太太感受到的卻可能是先生不在乎，彷彿只有自己一個人孤單奮戰。

廖柔涵呼籲，求子之路漫長，若夫妻能多花點時間傾聽彼此的想法與感受，了解對方的立場與處理方式，並互相包容對方，求子過程所帶來的就不會僅僅是辛苦的回憶，而是夫妻之間更為緊密的一個契機！

原文出處：臺北市政府衛生局

https://mental-health.gov.taipei/News_Content.aspx?n=86A3B395809141F6&sms=A0E9DDCD8058991D&s=51A79A0C271E349A




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56204

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