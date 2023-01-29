統一肉燥麵有「特殊吃法」？老饕公開關鍵秘方：超級解膩
台灣泡麵款式五花八門，其中老牌的「統一肉燥麵」更是屹立不搖，至今仍深受許多民眾喜愛。就有老饕分享自己的「特殊隱藏吃法」，不但能替整碗麵去油解膩，甚至還增添了淡淡香氣，更加美味。
編輯中心/綜合報導
一位老饕在臉書《廚藝公社》上發文分享，最近半夜肚子餓，就拿了碗統一肉燥麵泡起來，而她還多加入一個秘方，就是放入「茶包」。原PO描述，整碗麵放入茶包後，「去油解膩，且有淡淡的香氣，這樣真的很好吃」。
不少網友看完紛紛驚呼「有創意，放了茶包，泡麵整個層次都高級了，好像又可以去油解膩」、「茶泡麵，好特別的吃法，學起來」、「好特別的吃法，麥茶也有效嗎？」、「下次來試試看」。也有人提問「什麼茶包都可以嗎？有建議什麼茶嗎？」原PO則回應，自己比較偏愛綠茶「但哪種茶包都可以，只是味道不同」。
隨後有許多吃過「茶包泡麵」的網友也回應「+1 我用烏龍茶包」、「我是加泡好的茶進去」、「綠茶包比較合適，我兩年前在隔離旅館也這樣吃過」、「我也這樣吃，另加1/3泡好的茶～跟吃麻辣鍋放烏龍茶下去煮的概念差不多」、「我還會拿我爸泡幾輪茶葉的熱茶水來泡麵，懂吃」。（編輯：潘毅）