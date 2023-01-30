「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

盤點全台8間超人氣必敗宅配美食 方便快速又健康 烏魚子辣拌麵 即沖珍奶 爆漿包子…

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盤點全台8間超人氣必敗宅配美食 方便快速又健康 烏魚子辣拌麵 即沖珍奶 爆漿包子…

ReadyGo

在現今社會一個訊息爆炸的時代之下，我們經常拿起了手機就會不經意滑到許多可口又帶給人視覺震撼的超誘人美食，但往往不是由於平日的工作太繁忙，就是因為店址位在離家遙遠的其他縣市，根本無法親自體驗及好好滿足充斥饞意的味蕾，只能一直將蠢蠢欲動的渴望先暫存在珍藏區，想著某天有空再去… 現在，早已經不必再這麼苦惱囉～小編就來帶你認識全台的滿分口碑「宅配美食」！

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樂田囍事

圖片口味：白醬香料雞胸、奶油蕈菇菠菜、青醬培根、三杯雞腿丁。圖片來源 / ig @elinaeat_0419

實際店家位置座落於新竹的「樂田囍事」，主打宅配的產品即是各式不同口味的鹹派！只要自己稍微再使用烤箱烘烤加熱過後，便如同剛出爐的烤鹹派般可口又滿足～豐富的口味，吃起來完全不油膩，厚實、鬆脆的感覺絕對令人大呼過癮～

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：樂田囍事

鯉魚x好料理

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

簡單快速又方便的乾拌麵，完全就是懶人＆天冷的宅家法寶！獨家推出的「烏魚子辣拌麵」更是引人注目～特製的烏魚子粉末有著滿滿海味的鮮香鹹氣佈滿口腔，外加上搭配了丁香、花椒粒…等數十種香料精心秘製的香辣紅油，嚴實包裹著根根麵條，口感的細膩程度超乎你想像！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：鯉魚The Carp

品包子

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

台中人稱邪惡的停不下來包子店來了！「品包子」除了在台中有店面實體販售之外，也可以使用宅配的方式訂購到府，專程替大家的口福著想！快看那顆顆內餡爆炸的飽滿包子，還有超多厲害品項可以挑選，價格的部分更是甜到流蜜啦～爆汁肉包、濃郁咖哩包、齒頰留香芝麻包、豪邁起司包…等，讓你買到手軟、吃到嘴痠！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：品包子

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Bochew

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

一直以來，亙古不變的台灣之光絕對都少不了「珍珠奶茶」的地位！但你知道現在就算不出門、不叫外送，也能夠在家輕鬆享用好喝的珍奶嗎？看看這個超人氣的宅配禮盒，裡頭總共附有6種不同口味的茶包粉，簡單使用熱水沖化後即可直接飲用，而珍珠的部分，則是微波1分鐘或隔水加熱6分鐘後，便輕鬆完成～自己也都能夠再斟酌水量來調整喜好的甜度哦！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：Bochew

Chocolate_ de_ashley

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

大人係奢華下午茶之頂級美妙享受～就是要來朝聖這款「蘭姆葡萄奶油三明治」啦！其本體厚實的程度已經堪比台南的必嚐小吃棺材板啦！乍從冷凍庫取出時，一口大大咬下，那口感便如同冰淇淋一般綿密、絲滑，醇醇的萊姆酒香儼然已在舌尖上挑逗出一首圓舞曲，高雅又細緻的詮釋出所有美好！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：Chocolate_ de_ashley

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May

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

愛吃精緻澱粉食品的你，是否也還在困擾營養失衡或熱量過高的問題呢？這間主打低油低糖低鹽的純手工製作貝果，食材選用絕對安心、品質把關嚴格，讓你能夠吃的滿足又健康，家中的長輩與小孩也都能夠無負擔享用！Q彈涮嘴的貝果，彈牙回香又口味多元，可謂一絕！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：May

布踩蕾

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

想要假日和孩子們在家中體驗DIY裝飾烤布蕾的樂趣嗎？「布踩蕾」的獨家宅配禮盒，絕對是能夠完美實現這種有趣小活動的最佳法寶～內容物還有特別附上小噴槍、糖包和每種口味的配料哦！另外，每一顆烤布蕾表層那晶瑩剔透的烤焦糖脆皮，在經過一段時間之後，會自然化成糖醬，苦甜的滋味牢牢抓住你我的心呀～

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：布踩蕾

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Casual Bello

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

如同三明治設計理念的「夾心糕」，可說是近幾年慢慢竄紅的黑馬小甜點！外層通常會是由鬆軟的吐司做包覆，而內餡則會夾有水果亦或鮮奶油…等做結合，口感滑順又香甜，大口咬下之後迎來的是滿溢出來的幸福感以及洋洋灑灑的滿足笑容！還沒有品嚐過夾心糕的甜食愛好者，不點點手指買一波太可惜啦！

圖片來源 / ig @elinaeat_0419

【店家資訊】

官方IG帳號：Casual Bello

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原文出處 : ReadyGo 盤點全台8間超人氣必敗宅配美食 方便快速又健康 烏魚子辣拌麵 即沖珍奶 爆漿包子…

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