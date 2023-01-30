盤點全台8間超人氣必敗宅配美食 方便快速又健康 烏魚子辣拌麵 即沖珍奶 爆漿包子…

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圖片口味：白醬香料雞胸、奶油蕈菇菠菜、青醬培根、三杯雞腿丁。圖片來源 / ig @elinaeat_0419
實際店家位置座落於新竹的「樂田囍事」，主打宅配的產品即是各式不同口味的鹹派！只要自己稍微再使用烤箱烘烤加熱過後，便如同剛出爐的烤鹹派般可口又滿足～豐富的口味，吃起來完全不油膩，厚實、鬆脆的感覺絕對令人大呼過癮～
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【店家資訊】
官方IG帳號：樂田囍事
鯉魚x好料理
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簡單快速又方便的乾拌麵，完全就是懶人＆天冷的宅家法寶！獨家推出的「烏魚子辣拌麵」更是引人注目～特製的烏魚子粉末有著滿滿海味的鮮香鹹氣佈滿口腔，外加上搭配了丁香、花椒粒…等數十種香料精心秘製的香辣紅油，嚴實包裹著根根麵條，口感的細膩程度超乎你想像！
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【店家資訊】
官方IG帳號：鯉魚The Carp
品包子
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台中人稱邪惡的停不下來包子店來了！「品包子」除了在台中有店面實體販售之外，也可以使用宅配的方式訂購到府，專程替大家的口福著想！快看那顆顆內餡爆炸的飽滿包子，還有超多厲害品項可以挑選，價格的部分更是甜到流蜜啦～爆汁肉包、濃郁咖哩包、齒頰留香芝麻包、豪邁起司包…等，讓你買到手軟、吃到嘴痠！
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【店家資訊】
官方IG帳號：品包子
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Bochew
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一直以來，亙古不變的台灣之光絕對都少不了「珍珠奶茶」的地位！但你知道現在就算不出門、不叫外送，也能夠在家輕鬆享用好喝的珍奶嗎？看看這個超人氣的宅配禮盒，裡頭總共附有6種不同口味的茶包粉，簡單使用熱水沖化後即可直接飲用，而珍珠的部分，則是微波1分鐘或隔水加熱6分鐘後，便輕鬆完成～自己也都能夠再斟酌水量來調整喜好的甜度哦！
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官方IG帳號：Bochew
Chocolate_ de_ashley
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大人係奢華下午茶之頂級美妙享受～就是要來朝聖這款「蘭姆葡萄奶油三明治」啦！其本體厚實的程度已經堪比台南的必嚐小吃棺材板啦！乍從冷凍庫取出時，一口大大咬下，那口感便如同冰淇淋一般綿密、絲滑，醇醇的萊姆酒香儼然已在舌尖上挑逗出一首圓舞曲，高雅又細緻的詮釋出所有美好！
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May
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愛吃精緻澱粉食品的你，是否也還在困擾營養失衡或熱量過高的問題呢？這間主打低油低糖低鹽的純手工製作貝果，食材選用絕對安心、品質把關嚴格，讓你能夠吃的滿足又健康，家中的長輩與小孩也都能夠無負擔享用！Q彈涮嘴的貝果，彈牙回香又口味多元，可謂一絕！
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布踩蕾
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想要假日和孩子們在家中體驗DIY裝飾烤布蕾的樂趣嗎？「布踩蕾」的獨家宅配禮盒，絕對是能夠完美實現這種有趣小活動的最佳法寶～內容物還有特別附上小噴槍、糖包和每種口味的配料哦！另外，每一顆烤布蕾表層那晶瑩剔透的烤焦糖脆皮，在經過一段時間之後，會自然化成糖醬，苦甜的滋味牢牢抓住你我的心呀～
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Casual Bello
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如同三明治設計理念的「夾心糕」，可說是近幾年慢慢竄紅的黑馬小甜點！外層通常會是由鬆軟的吐司做包覆，而內餡則會夾有水果亦或鮮奶油…等做結合，口感滑順又香甜，大口咬下之後迎來的是滿溢出來的幸福感以及洋洋灑灑的滿足笑容！還沒有品嚐過夾心糕的甜食愛好者，不點點手指買一波太可惜啦！
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原文出處 : ReadyGo 盤點全台8間超人氣必敗宅配美食 方便快速又健康 烏魚子辣拌麵 即沖珍奶 爆漿包子…
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