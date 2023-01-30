【屏東打卡景點】到溫暖的屏東跟鐵道、大草原跟海景打卡IG美照吧！

枋山郵局伯勞鳥特色局屋建築外觀漆上了綠色和白色的油漆，外觀相當吸睛。以「郵局便利箱」為主題的彩繪也讓這間郵局成了小有名氣的特色郵局之一。牆上的彩繪除了有便利箱上的送信鴿之外，還有屏東枋山的特產「芒果」，許多人在經過時都會停下來與與它合影留念。