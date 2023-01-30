特企／「跑跑卡丁車RUSH+」聯名《McLaren》登場！

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本次聯名合作推出「McLaren」傳奇競速賽車2種，遊戲內可見到紀念「利曼24小時耐力賽」冠軍以GTR為名首次製作的F1競速版「McLaren P1™ GTR」，購買「McLaren P1™ GTR」禮包的玩家可獲得「McLaren P1™ Racing Suit/Hat(M)」與「McLaren P1™ Speedmark Aura」等道具。傳說競速車「McLaren 720S GT3」是以McLaren Super Series的第二代模組為基礎進行設計。「McLaren 720S GT3」從2月17日開始可透過遊戲內「祈願活動」獲得，除了賽車外也可獲得「McLaren 720S GT3 Driftmoji」、「McLaren 720S GT3 Balloon」與 「McLaren Racing Goggles」等相關道具。
官方表示為紀念本次聯名合作將進行多樣活動，凡達成遊戲內登入、參與對局、活躍度等各種任務時，將發送頭飾與車牌等聯名道具。「McLaren」與「跑跑卡丁車RUSH+」合作的影片已透過官方YouTube頻道公開。透過該影片可見到黑暗中「McLaren」賽車與藍寶相遇的場景，以及「McLaren P1™ GTR」賽車極致的速度與快感。
更多關於「McLaren X 跑跑卡丁車RUSH+」聯名合作的詳細內容可透過官方粉絲團確認。
《跑跑卡丁車RUSH+》官方粉絲團：https://www.facebook.com/KartRushTW/
《跑跑卡丁車RUSH+》遊戲下載：https://bit.ly/2LjjmOU