甄子丹單挑《Running Man》金鍾國！爆笑畫面公開
南韓人氣綜藝節目《Running Man》最新一集請來當紅女團IVE，成員都相當興奮，劉在錫爆料梁世燦為了見她們特地減肥；安兪真自信又搞笑的綜藝感，讓全昭旻滿意直喊「她是我的菜」。此外，下集將上演「武林對決」，分別請到張赫、甄子丹作客，讓觀眾期待甄子丹與金鍾國將如何過招。
記者陳雅蘭/綜合報導
IVE一登場便表演《LOVE DIVE》、《After LIKE》等夯曲以及個人技，有「安劉在錫」外號的安兪真，模仿KTV裡的回音效果，卻被池錫辰無情吐槽，她加碼展現「形象差別」，聽到劉在錫誇她漂亮，當偶像時的她謙虛害羞，轉換成綜藝咖模式後，立刻起身浮誇說：「沒錯～我就是漂亮。」還衝到鏡頭前擺Pose，惹笑所有人。
日籍成員Rei在錄影時露出恍神表情，引起劉在錫好奇問她：「現在很累嗎？還是靈魂出竅了？」她趕緊解釋是在認真聽大家講話，當被問到她在學校是否也跟成員秋天一樣受歡迎，她卻落寞回說：「我沒有朋友。」反應逗樂宋智孝，也讓劉在錫差點無法招架。
節目下周將迎來重量級嘉賓甄子丹，預告中先由張赫登場，他向成員們展現拳腳功夫，成員們則搞笑比劃過招，看見甄子丹現身後，驚呼聲四起，令人期待他和大家的趣味火花。《Running Man》每周一於愛奇藝國際站更新。