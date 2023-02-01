春節後變胖是真的！「52輕斷食」提高代謝 跟肥胖說掰掰
春節連假結束後，除了要面臨放假症候群外，還得將年節大吃大後所囤積的脂肪大掃除，根據國健署統計四成台灣人年後平均變胖1.7公斤，因此年後會發胖的傳說是真的！對此，營養師程涵宇也推薦適合年節後的減重方法「52輕斷食」，也就是每週2天攝取熱量500、600卡/天，另外5天輕鬆自在的進食，研究發現，使用52輕斷食減肥法的人，與年節前相比體重能減輕1.3公斤，對於整體的代謝更好。
記者鍾怡婷/綜合報導
雖說過年過節容易變胖，不過根據統計美國人聖誕節到新年，平均增加0.6公斤；德國人約會增加0.8公斤；英國人聖誕節到1月底增加0.9公斤，最多的則是台灣人，約有四成台灣人過年均胖1.7公斤。主要是因為過年期間比平常更容易吃到高油脂、高熱量、高糖的食物，加上天氣冷更容易久坐不動然後嘴巴停不下來，熱量攝取大於消耗自然而然會變胖。
至於開工後如何跟脂肪說掰掰，程涵宇推薦大家在過年後進行「52輕斷食減肥法」也是最適合的過年後有效的減重好方法！因為不用精算熱量、沒有過多飲食攝取限制、自由度高更能堅持，輕鬆達到自然瘦下來的目標。作法為每週挑2天攝取熱量500大卡/天（女）、600 大卡/天（男），500至600大卡大約等於一個市售健康便當，像是舒肥雞健康便當、烤鮭魚健康便當等的熱量，另外5天避免大吃大喝，但可以正常輕鬆的進食。
程涵宇指出，經過研究發現使用52輕斷食減肥法的人，與年節前相比體重能減輕1.3公斤，對於整體的代謝更好！不過除了52輕斷食，建議還可以搭配吃天然完整食物，盡量減少超加工食物（加工肉、碳酸飲料、冰淇淋、糕點）、減糖特別是飲料中的糖（因為容易不小心喝進更多糖）、多運動活動幫助代謝！
不過，聯安診所健康管理中心主任洪育忠醫師也曾提醒，無論是追求完美體態，或是想要擺脫所謂的易胖體質，最重要的是減少內臟脂肪增加肌肉才是目標，雖然相當熱門的生酮飲食、間歇性斷食確實能讓體重減輕，但若是不做有氧、重訓，假設減下五公斤體重，但其實是兩公斤肌肉、三公斤脂肪，基礎代謝率下降容易再度發胖。總結來說，短期可透過飲食控制減重，長期維持體態建議還是要規律運動幫助代謝。