阿信現身蔡康永畫展！蕭敬騰也來了 網笑翻：以為新天團
現年60歲藝人蔡康永，近期在內湖區白石畫廊舉辦創作展《我一直替你好好收著》，吸引許多圈內好友小S、林志玲、周杰倫等多位大咖明星參觀。今（31）日五月天阿信也在社群平台分享，與團員瑪莎、石頭，以及好久不見的蕭敬騰參觀的合影，也讓不少網友笑虧，「這是新版的五月天嗎？」
娛樂中心/綜合報導
阿信在社群平台上PO文寫下：「與石頭、瑪莎、還有好久不見的老蕭弟弟，在康永哥的導覽下，一起走進了康永哥的創作展。」其實，美術班出身的阿信，對藝術有濃厚的興趣，也可以從照片看到阿信一邊欣賞著作品，一邊認真地聆聽蔡康永的導覽與創作理念。
阿信也有感而發說著，「從幼稚園會認字開始，與中文文字纏綿愛戀、錙銖必較，故事蔓延整個人生。這次，卻是首次以這樣的視角，在療癒的色彩與恣意的構圖中，重新與方塊字相遇相識。謝謝康永哥。」
照片曝光後，由於氣場實在太強，大家紛紛稱讚，「看個展覽也帥帥的」、「會拍照真的好厲害，我也要去學學」、「你能穿的輕鬆點看展嗎？」、「你們都好帥」、「圖一是五月天嗎？剛好一個戴眼鏡、一個會彈吉他？」
有趣的是，阿信還在留言區笑嘲蔡康永的造型，「戴著眼鏡就一定是冠佑嗎？」蔡康永也回應，「你好像幫每件作品都帶來特別的光噢⋯是行走的照畫燈嗎？能被你們看見，做這個展好值得啊！開心。」（編輯：詹鎰睿）