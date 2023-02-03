「Nissan Futures」未來展即將在日展開，讓你提前感受未來

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在展覽中，設有許多與消費者互動的活動、專家座談會與各種展示，展示項目主要展現Nissan在電氣化、車輛智能、電源管理、汽車電池再利用等方面的創新。同時，各樣座談會也可以通過線上虛擬方式參與。
在這次展覽中的亮點，是Nissan特別打造的Max-Out概念車，採雙坐敞篷設計，旨在給予人們自由開放的感受，並展示Nissan開發之創新先進科技，以及強化動態駕駛體驗，以求造福人們與社會。
除了展示車輛與各項展示品外，在座談會部分，2月21日Nissan將與其他合作夥伴的專家，介紹近十年來車聯網 〈V2X〉和電池再利用方面的各項發展，探討Nissan如何透過與不同領域合作夥伴間的合作，為即將到來電動車大規模轉型期的挑戰做好準備。
另外，在活動期間的每周六13:30〈日本標準時間〉，舉辦「Talk 4 Futures」座談，Nissan致力讓相關利益者參與近來，希望他們可以就可持續性、經濟、創新和文化等主題提供不同的新觀點，並在會場中與各界專家和Z世代消費者進行公開對話。
Nissan希望透過「Nissan Futures」等活動，持續創造雙向對話的機會，更了解個人與社會的需求，以利推動創造一個更潔淨、更安全與更具包容性的世界。