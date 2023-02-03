【2023年「幸福守護計畫」徵件開跑】聖誕節前，我跟中華汽車一起把得利卡交到太巴塱國小棒球隊手上

我是廣告 請繼續往下閱讀
CSR與企業 近年來「永續」議題躍居全球新顯學，企業也將CSR、ESG視為經營大策略，事實上，每間公司雖皆以營利為主要目的，卻無法規避身為社會一份子的道德與責任，特別是如同中華汽車的大型企業，姑且不論其一舉一動皆為眾人矚目焦點，拋磚引玉每每影響社會氛圍甚鉅，單是這些公司對於社會所能帶來的幫助，就遠比一般普羅百姓多太多，雖說善行無分輕重，但對於所欲協助的單位或個人而言，產生的效益與效應肯定有所不同。
中華汽車與社會責任
好的，所以我們大概知道了中華汽車(CMC)始終進行著ESG的相關工作，但與太巴塱國小棒球隊的連結究竟在哪？關於這點，勢必得從中華汽車的「幸福守護計畫」說起，所謂「幸福守護計畫」內容涵蓋「守護孩童接駁方案」及「守護學童用車安全方案」兩大方案，事實上，自2016年啟動至2021年底，中華汽車已捐贈達11輛幸福守護專車至全台偏鄉提供兒童接駁服務，包括桃園小草書屋、台東莿桐書屋、南迴方舟教室、快樂學習協會秘密基地等單位，學童皆因此有了更安全便捷的接運移動方式，而2022年將12號車捐贈給太巴塱國小棒球隊也是基於同樣概念下的發揚光大，透過更可靠安全的新車，自此太巴塱國小棒球隊跨縣市比賽再也不必火車加公車的接駁勞頓，因而能讓小選手們更專注於棒球本身而無後顧之憂。
太巴塱國小與棒球
而提起位於花蓮縣光復鄉的太巴塱國小，許多人或許不知道這所小學其實正是王光輝、陳義信與鄭兆行等國內頂尖棒球好手的母校，但隨著少子化與人口外移等衝擊，如今太巴塱國小學童數已降至不足百人，加上隔代教養下「打棒球沒前途」的觀念始終揮之不去，導致自願加入棒球隊的學生越來越少，時至今日，僅剩16位小朋友仍留在太巴塱國小棒球隊上，球員數量不足的結果，導致主攻的軟式棒球比賽往往難湊齊整隊都是小六選手，面對平均球員年級更高的西部學校棒球隊，在體能與技巧上自然難以力拼高下，一如過往持續奪得輝煌好成績，也因此曾培育無數好手的太巴塱國小棒球隊，如今正面臨極其嚴峻的球員斷層危機。
得利卡與小朋友
不過就在2022年終情況或將有所轉變，話說回來，其實太巴塱國小本來還有另輛得利卡校車，但受限於教育部專車專用規定，這輛得利卡僅能提供偏鄉學童就學放學時使用，並不能作為比賽或非上學目的之用，而今透過中華汽車所捐贈予太巴塱國小棒球隊的這輛12號全新得利卡，不僅從此太巴塱國小棒球隊也有自己的移動工具，選手們跨縣市比賽亦將更加便利且安全，與此同時，太巴塱國小棒球隊更因此多了跨區招生的選項，利用這輛交通車協助接運載送，吸引周遭學區更多棒球實力堅強的小朋友參與其中，甚至對於縣內代表隊(包括太巴塱國小、光復國小與瑞穗國小少棒隊)的培育訓練與移地訓練也起了正向的作用，未來對上其它縣市國小棒球勁旅，勢必更加游刃有餘。
而在2022年聖誕節前夕，當我們親眼見證中華汽車將這輛擁有專屬彩繪的得利卡，交至棒球隊手中的那刻，無論校方代表、教練或小朋友溢於言表的興奮之情，確實深刻感染了參與交車儀式的所有人，特別是從精心編排的舞蹈、儀式結束認真練球的模樣，到始終開朗純真的笑容與言語，這些小小選手的每張臉，都成為滋潤內心的養分，當他們坐上新車時滿足的模樣，更不禁讓人由衷開心了起來，並默默祈禱他們往後的比賽，都能夠拿下襯得上這些美好笑容的勝利！
兒童服務與「幸福守護計畫」
中華汽車長期支持國球發展，為了提供偏鄉少棒更完善的交通資源，透過「幸福守護計畫」除了支持花蓮太巴塱國小棒球隊外，也捐贈台東豐田國小、紅葉國小少棒隊各一台守護專車。在台灣各地相信還有許多兒童服務團體急切需要你我的援手，2023年中華汽車「幸福守護計畫」徵件開跑，如果你剛好知道甚至本身即有兒童接駁用車的社福需求，也能向中華汽車提出募車計畫，只要詳細說明單位地點、車輛使用目的及接駁學童人數，經中華汽車實際評估確認並核可，便能為資源稀缺兒童提供更完整的協助，若有相關需求請參考中華汽車官網 (請點這裡) ，內有更完整詳盡的說明。