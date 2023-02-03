《美麗的他》第2季平良、清居同床共枕 摸頭餵食樣樣來
日本BL劇《美麗的他》第一季廣受好評，製作團隊乘勝追擊推出第二季，更將全新劇情延伸至電影版，觀眾喜出望外。戲劇第二季除了原班演員人馬萩原利久、八木勇征、高野洸再度回歸，更追加新角色，包含仁村紗和、落合扶樹、和田聰宏等。
記者陳雅蘭/綜合報導
在歷經第一季高校篇、大學篇後，第二季第一集中，平良（萩原利久 飾）和清居（八木勇征 飾）兩人終成眷屬，並開始在平良家過著同居生活，預告可看到兩位男主角不但同床共枕，還上演摸頭、餵食戲碼，搭配平良的獨白：「我和清居無法永遠理解彼此，不過，如果我多振作點，或許就能與清居停留在相同世界。」讓人好奇後續劇情發展。
對於有機會再續前緣演出第二季，飾演「平良」的萩原利久表示：「很開心可以讓大家再度看到我們的作品，每一個鏡頭大家都是用心拍攝，如果大家能夠喜歡，我會很高興。」飾演「清居」的八木勇征也說：「這次終於有很多非常棒的追加演員，請大家務必要多多期待，再一次進到《美麗的他》的世界，讓我們一起衝進去吧！」
戲劇版《美麗的他第二季》2月8日起，每週三凌晨1點在friDay影音、MyVideo、GagaOOLala播出，2月9日起，每週四凌晨零點在中華電信MOD、HamiVideo與日本同步跟播。延續兩季劇情後續的《美麗的他電影版》將由「采昌國際多媒體」代理，上映日期待官方公告。