「TOYOTA一車一樹」冠名贊助「2023春浪山線」，4 月台中森渼原舉辦
TOYOTA長期支持台灣多元類型音樂發展，以傳遞TOYOTA品牌的熱情活力，鼓舞年輕族群勇敢創新，體驗更豐富多元的生活樂趣。2022年首度以「TOYOTA一車一樹」獨家冠名贊助與TOYOTA一樣愛地球的台灣指標性戶外大型音樂活動「春浪音樂節」，希望透過音樂，號召樂迷們一起重視環境永續議題。
2GameSome - 有車賞
今年春天，TOYOTA再次攜手《春浪山線》，前進台中豪華Glamping秘境「森渼原」，活動集結「多元音樂x風格露營x悠閒市集x茵茵草原」四大亮點，於山林秘境中打造四個戶外大自然舞台，4/22~4/23連續兩天多元樂風(流行/獨立/搖滾/爵士/世界音樂)一次滿足，首波卡司由怕胖團、拍謝少年、康士坦的變化球與TRASH揭開序幕，現場另設有精選特色美食攤位與超過50家的創意市集，並提供頂級奢華的 Glamping、DIY自搭風格帳篷二種露營選擇，在千坪草地上搭起秘密基地，盡情享受山林質感生活體驗。
TOYOTA車主獨享福利！購買TOYOTA專屬豪華露營帳篷營位，即贈送「春浪山線雙日門票4張」，限量8頂，手刀搶購中！
TOYOTA為回饋車主們對品牌的支持與喜愛，今年與主辦單位獨家合作推出「TOYOTA車主專屬豪華露營帳篷方案」，限量8頂，2/2中午12:00開始販售，凡TOYOTA車主購買 TOYOTA專屬豪華露營帳篷營位，即贈送「春浪山線雙日門票4張 (價值$10,400元)」，詳細販售資訊請參閱訂購網址說明 (https://forms.gle/WWvmTBBJNvUKZSUP6)。
2023春浪山線音樂節門票熱烈開賣，早鳥優惠票已全數秒殺售罄，慢鳥票售磬倒數中，預售票將接續啟售，詳細購票資訊請上春浪及Klook官網查詢。而TOYOTA亦將提供粉絲專屬福利，於官方社群平台(TOYOTA Taiwan FB、TOYOTA IG) 舉辦春浪贈票活動，邀請車主及粉絲們即刻關注鎖定，即有機會與TOYOTA一起前進台中森渼原，盡情搖擺身體、吶喊心聲，成為山裡的浪！友善環境愛地球！