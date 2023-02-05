▲ 和泰汽車針對 iRent 會員個資外流疑慮釋出說明

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暫存資料庫發生防護性缺口一事，iRent已於1/28 (六)接獲通報1小時進行缺失防堵，感謝各方給予指導及指教，系統已完成資安強化防護及風險管理機制，除交通部公路總局於第一時間派員進行行政檢查外，台北市交通局、新北市交通局等主管機關，均積極多次現地輔導關切，iRent高度感謝並虛心接受。
經連日盤查，iRent 原初步發現並通報「近三個月內可能受影響用戶為14萬名」，但基於珍視會員權益、積極防堵詐騙之態度，決定拉高資訊安全防護原則，主動擴大將「個資風險對象」之定義調整為「該暫存資料庫自啟用以來，所有曾涉潛在風險之40.01萬用戶」，全數納入本次對應範圍；針對此範圍用戶，於2/1 (三)晚間已完成寄發電子郵件通知，並於2/2 (四)提供時數補償；另亦於官網公告，提醒全體會員留心潛在詐騙風險，同時指派專人持續監測會員個資是否遭受侵害。
後續 iRent 除執行主機系統弱點掃描及滲透掃描，針對App部分也已進行源碼掃描，確保客戶交易過程全程採用SSL安全加密，並著手進行加殼處理。除向主管機關提報改善計畫外，將協請第三方專業資安單位展開事件調查，以最高標準升級資安防護，用更嚴謹態度管理用戶資料、妥善保管與運用。