新閃電浪潮 ─ Opel Mokka Elegance試駕

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台灣消費者相對不熟悉的Mokka，其實就是Opel對應近10年CUV風行所推出的新車系，2012年時Opel還隸屬於GM集團時，以當時的Gamma平台開發而來；爾後，2017年PSA集團收購Opel，2021年PSA與Fiat-Chrysler集團合併為Stellantis集團，Opel也因此一同併入Stellantis集團。至於引進台灣的Mokka則是與PSA共享資源所開發的產物，其最主要的兄弟車，就是Peugeot的2008，兩者共用平台、動力系統與多數機械系統。
雖著Opel品牌所屬轉變與家族世代更迭，Mokka對台灣消費者來說，就是一款全新引進的全新車款，所以無論內裝、外觀應該都不會有既定印象，這樣對於車商來說，也比較容易塑造新的形象。新Mokka在外觀上，有稜有角的線條，給人一種德系車特有的剛毅感，與屬於自己的獨有風格，而我個人覺得最有特色外觀設計，是那沿著車頂輪廓設置的鍍鉻飾條，過去多數車款在外觀側面的設置鍍鉻飾條時，大多是圍繞著窗框，而Mokka沿著車頂輪廓的鍍鉻飾條，讓車側多了一道如閃電般的亮點，加上若是如同本次試駕的高規Elegance車型，採黑色車頂相搭，就會再增添些許的層次感，所以車主選擇如宣傳主視覺的綠色塗裝，整輛車就會顯得特別顯眼好看。
進入座艙，Mokka採較傳統的高控台設計，將7吋數位儀錶〈因缺料暫時提供7吋螢幕，未來待供貨正常後，將配10吋螢幕〉和中央7吋多媒體觸控資訊螢幕平行設置於中控台最上層，在辨識上算是便利，雖然較高的中控台看似壓縮了前擋視野，實際駕駛過程中發現其實影響不大，算是多數人習慣的視野感受。而整體操作介面包括：排檔方式、中央多功能系統都與Peugeot 2008相同；唯一不同的是，儀錶板資訊切換旋鈕於左側燈光操縱桿上，不像當前多數新車都整合於方向盤快捷鍵，操作時需要一些時間適應。
此外，Mokka的中控台在副駕駛側採向下內切設計，可以提供副駕駛乘客更寬裕的膝部空間，同時並沒有犧牲手套箱內空間，手套箱深度甚至比多數車來得更深，是設計上的另一項巧思，值得讚賞。整體空間，算是合乎水準，絕對足夠一班日常使用了。
動力系統部分，Mokka搭載1.2升Pure Tech汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱，擁有130PS最大馬力與23.5kgm最大扭力，並具備Eco / Normal / Sport三種動態駕駛模式切換功能。整體駕駛感與2008的確有些相像，動力充足、好操控，但比2008再多一點點德國車的沉穩感，路感清晰但不至於有過多彈跳影響舒適性。不到4.2米的尺碼，無論在市區或山路上穿梭都顯得相當輕鬆寫意，若想要多一點快感，切至Sport模式，讓油門反應加快，開起來會更帶勁些，平台與2008系出同源的Mokka，操控性
至於當前多數消費者在乎的安全配備面，Mokka配有Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括了FSRA全速域主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急自動煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DDS駕駛疲勞警示等輔助系統，基本當前達Level 2半自動輔助駕駛水準該有的輔助科技都沒有缺席，安全部分自然達到該有的水準。
重新回到台灣的Opel，由全新的代理商歐吉汽車經營，以Mokka打頭陣，就如同前文所說的，對消費者來說都需要認識這樣新的組合，即使產品力不差，可能仍需要一些時間醞釀，給予消費者足夠穩定感，並建立口碑後，才能看到突破性的銷售表現了。
| 車型
| Opel Mokka Elegance
| 長寬高(mm)
| 4,151x1,879x1,523
| 軸距(mm)
| 2,557
| 車重(kg)
| 1,561
| 引擎型式
| L3 DOHC 12V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,199
| 最大馬力(PS/rpm)
| 130/5,500
| 最大扭力(kgm/rpm)
| 23.5/1,750
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 前置前驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 扭力樑
| 輪胎尺寸
| 215/60R17
| 建議售價
| 111.9萬