新車沒裝「2配備」就不行？一票人秒搖頭：絕對不會買

新閃電浪潮 ─ Opel Mokka Elegance試駕

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

睽違約10年，Opel重返台灣市場，在這離開台灣的10年間，台灣消費者可能比較熟悉的車系，如：Corsa、Astra等都已更新至少兩個世代，早已不是大家記憶中的樣貌，且在這CUV正當紅的時期，Opel因此選擇了Mokka做為重返台灣首款導入的車系。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣消費者相對不熟悉的Mokka，其實就是Opel對應近10年CUV風行所推出的新車系，2012年時Opel還隸屬於GM集團時，以當時的Gamma平台開發而來；爾後，2017年PSA集團收購Opel，2021年PSA與Fiat-Chrysler集團合併為Stellantis集團，Opel也因此一同併入Stellantis集團。至於引進台灣的Mokka則是與PSA共享資源所開發的產物，其最主要的兄弟車，就是Peugeot的2008，兩者共用平台、動力系統與多數機械系統。

有稜稜角的Mokka別有自我風格，貫穿車頂弧線的鍍鉻飾條更是一大特色。
有稜稜角的Mokka別有自我風格，貫穿車頂弧線的鍍鉻飾條更是一大特色。
雖著Opel品牌所屬轉變與家族世代更迭，Mokka對台灣消費者來說，就是一款全新引進的全新車款，所以無論內裝、外觀應該都不會有既定印象，這樣對於車商來說，也比較容易塑造新的形象。新Mokka在外觀上，有稜有角的線條，給人一種德系車特有的剛毅感，與屬於自己的獨有風格，而我個人覺得最有特色外觀設計，是那沿著車頂輪廓設置的鍍鉻飾條，過去多數車款在外觀側面的設置鍍鉻飾條時，大多是圍繞著窗框，而Mokka沿著車頂輪廓的鍍鉻飾條，讓車側多了一道如閃電般的亮點，加上若是如同本次試駕的高規Elegance車型，採黑色車頂相搭，就會再增添些許的層次感，所以車主選擇如宣傳主視覺的綠色塗裝，整輛車就會顯得特別顯眼好看。

Mokka外觀上都是以比較銳利的元素組合而成，搭配IntelliLUX LED頭尾燈組，完美呈現動感的活力視覺。
Mokka外觀上都是以比較銳利的元素組合而成，搭配IntelliLUX LED頭尾燈組，完美呈現動感的活力視覺。
原廠稱車內設計為Detox極簡直覺減壓座艙，在資訊辨識與介面操作上算是相當便利。
原廠稱車內設計為Detox極簡直覺減壓座艙，在資訊辨識與介面操作上算是相當便利。
進入座艙，Mokka採較傳統的高控台設計，將7吋數位儀錶〈因缺料暫時提供7吋螢幕，未來待供貨正常後，將配10吋螢幕〉和中央7吋多媒體觸控資訊螢幕平行設置於中控台最上層，在辨識上算是便利，雖然較高的中控台看似壓縮了前擋視野，實際駕駛過程中發現其實影響不大，算是多數人習慣的視野感受。而整體操作介面包括：排檔方式、中央多功能系統都與Peugeot 2008相同；唯一不同的是，儀錶板資訊切換旋鈕於左側燈光操縱桿上，不像當前多數新車都整合於方向盤快捷鍵，操作時需要一些時間適應。

儀錶板的選單操作設在左側燈光操縱桿上，是唯一在操作時需要重新習慣的設計，而方向盤加熱功能則在同級車中少見的配備。
儀錶板的選單操作設在左側燈光操縱桿上，是唯一在操作時需要重新習慣的設計，而方向盤加熱功能則在同級車中少見的配備。
中控台在向下內切的設計有效增加副駕駛座乘客膝部空間。
中控台在向下內切的設計有效增加副駕駛座乘客膝部空間。
即使手套箱外部向內縮，但完全沒有影響手套箱容量，特別深的手套箱，容積甚至比多數車來得更大。
即使手套箱外部向內縮，但完全沒有影響手套箱容量，特別深的手套箱，容積甚至比多數車來得更大。
此外，Mokka的中控台在副駕駛側採向下內切設計，可以提供副駕駛乘客更寬裕的膝部空間，同時並沒有犧牲手套箱內空間，手套箱深度甚至比多數車來得更深，是設計上的另一項巧思，值得讚賞。整體空間，算是合乎水準，絕對足夠一班日常使用了。

Mokka車身尺碼為4,151x1,879x1,523mm，軸距為2,557mm，車內空間其實已經足敷日常使用，並具備後座椅背6/4分離放倒功能，使行李廂容積可自350L擴充到1,105L。
Mokka車身尺碼為4,151x1,879x1,523mm，軸距為2,557mm，車內空間其實已經足敷日常使用，並具備後座椅背6/4分離放倒功能，使行李廂容積可自350L擴充到1,105L。
動力系統部分，Mokka搭載1.2升Pure Tech汽油渦輪增壓引擎，搭配8速手自排變速箱，擁有130PS最大馬力與23.5kgm最大扭力，並具備Eco / Normal / Sport三種動態駕駛模式切換功能。整體駕駛感與2008的確有些相像，動力充足、好操控，但比2008再多一點點德國車的沉穩感，路感清晰但不至於有過多彈跳影響舒適性。不到4.2米的尺碼，無論在市區或山路上穿梭都顯得相當輕鬆寫意，若想要多一點快感，切至Sport模式，讓油門反應加快，開起來會更帶勁些，平台與2008系出同源的Mokka，操控性

Mokka開起來有著德國車一貫的沉穩感，操控性在同級車中屬於前段班。
Mokka開起來有著德國車一貫的沉穩感，操控性在同級車中屬於前段班。
Mokka配有Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，基本當前達Level 2半自動輔助駕駛水準該有的輔助科技都沒有缺席。
Mokka配有Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，基本當前達Level 2半自動輔助駕駛水準該有的輔助科技都沒有缺席。
至於當前多數消費者在乎的安全配備面，Mokka配有Opel Driver Assistance Systems智慧安全駕駛輔助系統，包括了FSRA全速域主動式車距維持定速巡航系統、FCA前方碰撞警示、AEB緊急自動煞停輔助、ALKA車道置中輔助、LDW車道偏移警示、LKA車道偏移輔助、SSR交通號誌辨識、ISA智能速限調整、DDS駕駛疲勞警示等輔助系統，基本當前達Level 2半自動輔助駕駛水準該有的輔助科技都沒有缺席，安全部分自然達到該有的水準。

重新回到台灣的Opel，由全新的代理商歐吉汽車經營，以Mokka打頭陣，就如同前文所說的，對消費者來說都需要認識這樣新的組合，即使產品力不差，可能仍需要一些時間醞釀，給予消費者足夠穩定感，並建立口碑後，才能看到突破性的銷售表現了。

車型

 Opel Mokka Elegance
長寬高(mm)

 4,151x1,879x1,523
軸距(mm)

 2,557
車重(kg)

 1,561
引擎型式

 L3 DOHC 12V  渦輪增壓汽油
排氣量(c.c.)

 1,199
最大馬力(PS/rpm)

 130/5,500
最大扭力(kgm/rpm)

 23.5/1,750
變速系統

 8速手自排
傳動型式

 前置前驅
前懸吊

 麥花臣
後懸吊

  扭力樑
輪胎尺寸

 215/60R17
建議售價

 111.9

和泰汽車針對 iRent 會員個資外流疑慮釋出說明

Volvo電動大軍即將集結，2026年前至少會帶來6款電動車

Volkswagen ID.4將協助蟻人與黃蜂女對抗征服者康

被問是否會有下一代CX-5？Mazda回答：不知道

我是廣告 請繼續往下閱讀