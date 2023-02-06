▲ 市場激烈又如何？Škoda Kamiq 以越級配置穩坐進口 CUV 冠軍寶座！

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也因為這高度的級距主流需求，許多車廠除了堅守所謂 SUV 中型休旅車級距戰場外，也進一步延伸出不同車身尺碼設定的產品，諸如 CUV 便是一例。以目前國內市場的態勢來看，縱使這幾年受烏俄戰爭、半導體短缺甚至貨運塞港等問題所困，仍沒有阻止車廠在 CUV 休旅產品的推陳出新，選擇甚至多到用兩隻手都數不完，舉凡 Suzuki S-Cross、Opel Mokka 等，都是去年的話題新作，甚至在台推出多年的 Toyota C-HR，在銷售力道上也不顯疲軟；不過，在這龐大的市場中，Škoda Kamiq 縱使歷經約莫兩年歲月，仍舊在不分國產、進口的同級排名中，佔有前段班的資優席次，綜觀去年，Kamiq 以 1,712 輛的銷售台數，坐擁歐洲進口 110 萬內銷售冠軍之位，若把國產身份的 Honda HR-V 與 Nissan Kicks 計算入內，也還是位處銷售前段班；本車到底是有何特色，使其在兩年過後，保有對消費受眾的高度吸引力？
緊湊尺碼下的空間極大化設計
一如上述，CUV 相較於 SUV，是先天車身較為輕巧、且尺碼較小的車種，但畢竟還是以「休旅」自居，故會購買此類車型的消費者，對於空間機能上還是有一定的需求和期待，而這便是 Škoda Kamiq 最具優勢的特點之一。
雖然 Kamiq 在車身尺碼方面採長 4,241、寬 1,793、高1,553 mm 的設定，加上 2.651 mm 的軸距對比同級眾多敵手並不算特別突出，但實際乘坐在車內，其實很輕易可以感受到本車在 MQB 模組化平台架構基礎上，有著相當寬裕的空間，甚至本次所試駕的 1.5 豪華菁英版所配置的座椅為黑色 Suedia / 真皮 / 真皮透氣材質混搭設計，舒適性方面著實加了不少分數，難以想像本車是 Škoda 旗下休旅陣列中位居入門的產品。
此外，Kamiq 在後廂容積的設定上也相當優異，達 400 公升的水位絕對能夠滿足日常生活使用，若有進一步需求，6 / 4 分離傾倒機制也能將其一舉擴增至 1,395 公升，端看日常用車的模式與習慣而定。不過，我認為 Kamiq 在機能表現上的一大優勢在於巧妙地運用一些細節空間處，舉凡位在駕駛側前擋風玻璃處的票夾、前後門置物空間、後座椅中央扶手、上方眼鏡收納盒、後車廂兩側掛鉤、甚至是 Škoda 招牌的側門雨傘收納處等，都是有別於同級敵手的獨到設計，只能說 Škoda 在有限的車格設定上，做出了相當多巧妙的空間利用。
入門位階下的多元動力選擇
相較於同級對手，Škoda 國內分公司對於 Kamiq 在動力導入的操作上相當反主流，主因在於因應 CUV 一般都位居入門身份，有許多車廠便不會給予消費者太多的動力選擇，但 Kamiq 卻給足總計兩款渦輪動力，且都是因應 MQB 模組化技術而生的低排量高效能 1.0、以及 1.5 升引擎。
以我們本次試駕的旗艦車型為例，所搭載的為 1.5 升直列四缸渦輪增壓引擎，搭配七速雙離合器自手排，提供 150 hp / 25.5 kgm 的峰值輸出，要推動車重僅約莫 1.3 噸的 Kamiq 簡直輕鬆寫意，值得一提的是，搭載 1.5 升動力核心的車型，同步配有汽缸歇止功能，車內傳感器與電腦會視當下行駛狀況與駕駛行為來自動關閉引擎特定汽缸運作，藉此降低油耗水準，來到 16.5 km / l之譜，在擁有充沛動力之餘，也能將節能表現發揮到極致，這就是小排量渦輪引擎的魅力，也能讓對動力有需求、卻想要省荷包的車主們得到一個不俗的平衡。
完勝同級對手的尖端科技
說到 Kamiq 在歷經兩年歲月仍受到高度歡迎的主因，其實不僅在於國內分公司把價格帶設定地相當完美的緣故，而是在這百萬級距中，鮮少有同級對手在科技力上能夠與之匹敵。
在數位化的展現上，Kamiq 不分任何車型等級，全部標配 10.25 吋全螢幕全數位儀錶與懸浮式 Bolero 8 吋彩色觸控 MIB 多媒體資訊娛樂系統，加上 Smart Link+ 智慧型裝置互連系統套件，允許開通 Apple CarPlay、Android Auto，在數位便利性上其實很難挑出缺點，甚至在較高階、旗艦車款上才有提供的 Qi 手機無線充電也一併列為標配，放眼同級市場，又有哪款車有這麼高度的數位化駕乘環境呢？
在舒適性配備部分，Kamiq 也配有雙區恆溫空調，並且備有 Air Care 抗過敏源及濕度調節、以及粉塵過濾等功能，針對此類車型的消費受眾來說，算得上是很有吸引力的特色，不過值得提及的是，本車在同級中也罕見供應後座冷氣出風口，在國內一遇夏天便炙熱無比的環境中，真的是個不可多得的好配備。
當然，現在幾乎已成標配常態的駕駛輔助系統，Kamiq 也一樣沒少，舉凡 Front Assist 前方輔助、AEB 緊急輔助煞車、ACC 主動式定速跟車、車側盲點警示、車道維持及偏移警示、以及後方來車警示等，一律列為標配，尤其 Travel Assist 可直接省去許多不必要的功能設定，更直覺性地開啟 ACC 與車道維持，便利性相當高；而在實際體驗中，ACC 的提速與煞車並不會如同一些較為入門的敵手般突兀，整體使用過程相當順暢舒適。
配備、科技一次到位成致勝關鍵
從上述空間機能、科技配備、甚至動力系統的滿配分析，不難發現 Škoda Kamiq 已在市場約莫兩年，卻仍舊在競爭激烈的市場中保有領先地位的主要原因為何。一直以來，國內分公司針對品牌任一產品的操作，都是以一發表，配備便全部給好給滿，而非像眾多同級對手每每在年式更新之際才用擠牙膏般的方式來把缺少的配備補足。
如此操作下，Kamiq 便能隨時都擁有戰力滿載的狀態，無論何時都禁得起市場考驗，加上 Kamiq 實為 Yeti 的後繼車型，算得上是國內 CUV 的開創者，論其歷史沿革、科技與配備滿載程度，Kamiq 隨時隨地都做好準備，縱使兩年過去，它絕對仍是進口 CUV 級距的絕對優選之一。