Lamborghini V12告別巨作─Invencible、Autentica雙雄登場

我是廣告 請繼續往下閱讀
距離Lamborghini發表新世代混合動力超跑前夕，為紀念自然進氣V12引擎即將退役S，Lamborghini一口氣推出了Invencible硬頂和Auténtica敞篷兩款獨一無二的超跑，而且Lamborghini為凸顯品牌客製化服務的極致能力，自這兩款跑車設計之初，就直接讓客戶參與，打造出這兩輛惠真價實的訂製超跑。
Lamborghini Centro Stile設計中心，將過去搭載V12引擎之限量超跑的元素融入了Invencible和Autentica，以向前輩們致敬，例如：Invencible的輕量化大型尾翼，靈感來自Sesto Elemento，而有如航空飛行器的風格則是源自Reventón，並且延續了Veneno對極致完美空氣動力設系的追求。
蘭博基尼汽車設計總監 Mitja Borkert表示：「我們創造了兩款具有獨特個性的獨一跑車，靈感來自賽道日和高辛烷值的賽道環境。它們由Lamborghini Centro Stile 設計，在 V12 平台上發揮了最大的創造力。這些獨一地設計借鑒了我們獨特設計DNA，同時再次將我們的設計傳統提升到一個新的水平。」
Invencible和Autentica都使用了Aventador的碳纖維單體車身結構衍生而來，並使用由Lamborghini賽車運動中心設計且完成測試的碳纖維車身，氣勢磅礡的引擎蓋則是重現了Essenza SCV12的設計，顯眼的前分流器，可有效地管理接觸車輛的氣流，達到最好地空氣力學效應。
Invencible和Autentica同樣大量使用了Lamborghini最具代表性的六角形設計元素，尤其是創新的六角形LED日行燈與頭尾燈組，再次彰顯這項特色，進氣口則有著Sesto Elemento的影子，而獨特的中置三出排氣管設計在尾段部分更是使用了航空科技的Inconel英高鎳合金打造。
在座艙內採極簡風格，同時也大量使用碳纖維材質打造，並仍可看見許多六角形元素，最吸睛的以3D列印製成的六角形空調出風口，而整個中控台與鞍座上，除了空調與電子系統的操作介面外，完全沒有任何多功能液晶螢幕與車載系統，在一次強調座艙輕盈感，並可讓駕駛更專注於操駕樂趣。而數位化儀錶內的顯示樣式則是專屬設計。
整體配色上，Invencible coupé使用Rosso Efesto紅色為主色調，搭配上薄型化碳纖維套件，煞車卡鉗則是採Rosso Mars紅色烤漆相搭，並配置了具有整流效果單螺母碳纖維輪圈，可為煞車系統導入氣流散熱，而在經典的鍘刀式車門前緣，則有個六角形的紅、白，綠三色徽飾，用以向義大利國旗致敬，另在車門內飾板與方向盤上也都有相同的三色元素相呼應。
Invencible coupé座艙內基本色調與車身相同，與Rosso Alala皮革和Nero Cosmus Alcantara形成鮮明對比，Rosso Alala和Nero Ade的個性化縫線與刺繡，更是展現個性，中控台上則嵌有Rosso Efesto紅色之Lamborghini字樣，方向盤撥片也使用了相同的色彩。
而敞篷的Auténtica怎是使用了Grigio Titans車身塗裝，並在煞車卡鉗與空力套件〈包括：前下擾流翼、側裙與垂直尾翼等部件〉上以消光黑與Giallo Auge黃色搭配點綴，外觀上最大的特色則屬那對垂直尾翼與那整合防滾籠功能的雙峰車頂輪廓。Auténtica的座艙，採Nero Ade 皮革，搭配Nero Cosmus和Grigio Octans雙色Alcantar為基調，再搭上Giallo Taurus黃色縫線，同樣展現了鮮明的對比感。
Invencible和Autentica是Lamborghini進入混合動力時代，最後一批搭載6.5升V12引擎的超跑，擁有780CV最大馬力與720Nm最大扭力，搭配七速 ISR 變速箱、四輪驅動與四輪轉向系統。