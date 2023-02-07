Mazda 6 20th Anniversary Edition 134.9萬元起絕美登場，預告CX-60、CX-90下半年接續登台

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回顧2022年雖然面臨大環境多方挑戰，台灣馬自達依舊持續推出符合消費者及市場需求的產品，年度銷售共達15,389輛，相較整體車市更是逆勢成長6%，其中以休旅車主力車款Mazda CX-5表現最為突出，年度銷量達到6,307 輛。
Mazda6 20th Anniversary Edition全新車色「匠韻紅」與專屬暖沙棕內裝
Mazda 6自第一代問世以來即以洗鍊簡約的外型與超越同級車款的配備，受到市場廣大的喜愛，經過了20年的進化與淬鍊， Mazda 6 20th Anniversary Edition 車身導入全新第四款匠塗工藝(Takuminuri)新車色「匠韻紅」(Artisan Red Premium)呈現猶如紅酒的醇厚韻味，透過日式職人精湛的工藝技術，在三層基本塗層結構上加入黑色塗料，發揮巧思融合出前所未見的深紅色調，使其創造出更強烈深邃的光影對比，比以往的Mazda特殊車色更加細緻，不僅突出車身的力量與美感，在光照下透出如紅寶石般的暗紅色光澤，釀造出精緻奢華的尊榮品味，僅需加價一萬五千元，即可自在體驗匠塗工藝的全新境界。在外觀設計上，Mazda 6 20th Anniversary Edition車頭以高光澤水箱護罩呈現霸氣氛圍，車側則有鍍烙「20th ANNIVERSARY」字樣的前葉子版專屬銘版並搭載高光澤鋁圈；座艙內裝則在座椅、門板與中控面板下緣採用專屬暖沙棕Leganu®麂皮質感與Nappa真皮混搭座椅，雙前座頭枕處壓印有「20th Anniversary」字樣，彰顯品味獨具的車室氛圍，完美融合優雅絕美的不凡姿態與快意奔馳的動感跑格，打造頂級旅行車最美詩篇。
Mazda 6 20th Anniversary Edition 無線車室豪華內裝傲視同級
標配完備i-Activsense主動安全科技與無線充電、Apple CarPlay
Mazda 6 20th Anniversary Edition配備領先同級的i-Activsense主動安全科技，導入全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，系統依駕駛設定的目標車速與車距巡航，將車輛維持於車道中央，實現全速域的車道置中，讓駕乘者在旅途中安心無畏地邁進。除了豐富的安全配備之外，Mazda 6 20th Anniversary Edition搭載無線充電裝置，不僅能維持車室內裝簡約風格，且大幅增加無線車室的實用便利性，搭配無線Apple CarPlay，帶給消費者精彩的數位生活體驗，搭配上11支揚聲器的 Bose®環繞音響，讓駕乘者沉浸在劇院級行車氛圍中；搭配深受消費者喜愛的雙前座導流式通風座椅，在長途駕車時更顯舒適自在。兼具主動安全科技防護與豪華舒適內裝的Mazda 6 20th Anniversary Edition一次滿足消費者對進口中大型旅行車的想望，偕同Mazda迎向心中嚮往的下一步旅程。
2023年下半年CX-60、CX-90陸續登台
此次除帶來Mazda 6 20th Anniversary Edition，Mazda也將持續優化SUV產品線陣容並滿足消費者的期待，積極擘畫品牌科技和產品發展布局，對此就預告今年下半年將會導入採Large Architecture平台、縱置引擎搭配後輪驅動、結合多種動力的CX-60。CX-60於設計方面擁有Mazda最新Kodo設計語彙，沿襲Less is More減法美學的概念，勾勒出簡約極美的線條輪廓，車室部分更有著超越同級的細膩日系工藝質感。至於動力目前Mazda並無透露太多資訊，由於CX-60擁有相當多元系統規格，因此2.5升、2.5升PHEV、3.0升 e-Skyactiv X、3.3升直六柴油等應都在考慮評估。然而除了CX-60也預告還會另一款大型旗艦休旅車亦會導入，而關於該車更是保密到家，但猜測應會是日前才剛發表的CX-90。
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